Mỹ Tâm chia sẻ tin vui

Chiều 18.3, Mỹ Tâm - người giữ vai trò nhà sản xuất phim Tài thông báo dự án điện ảnh này đã vượt mốc 100 tỉ đồng về mặt doanh thu, dựa trên thống kê của CJ CGV Vietnam. Thành tích này giúp Mai Tài Phến gia nhập “câu lạc bộ” đạo diễn Việt có phim đầu tay vượt mốc trăm tỉ đồng. Với dự án điện ảnh đầu tay, anh đã lựa chọn một hướng đi nhiều thử thách khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nói về thành tích của 'Tài'

Mai Tài Phến tâm sự: “Đối với tôi, con số 100 tỉ là một điều rất đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn là khi thấy khán giả ra rạp, ngồi lại đến cuối phim và dành tình cảm cho câu chuyện của mình. Tôi nghĩ đây là động lực để mình tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong những dự án sau. Tài là một hành trình rất dài, và tôi may mắn khi không phải đi một mình”.

Tài lấy bối cảnh miền Tây sông nước, kể câu chuyện về chàng trai vì thương và muốn bù đắp cho mẹ mà phải dấn thân vào những lựa chọn sai lầm, khiến bản thân liên tục bị đe dọa. Trước đó, khi nói về quá trình thực hiện phim điện ảnh đầu tay, Mai Tài Phến thừa nhận áp lực lớn nhất của anh là phải làm sao để đáp lại sự tin tưởng của Mỹ Tâm. Không đặt kỳ vọng lớn về mặt doanh thu, Mai Tài Phến chỉ hy vọng khán giả đón nhận, ủng hộ dự án.

Trong khi đó, Mỹ Tâm chính thức gia nhập nhóm những nhà sản xuất sở hữu phim trăm tỉ. Sau thành công trước đó của Chị trợ lý của anh, dự án lần này tiếp tục khẳng định sự nghiêm túc của cô khi bước vào lĩnh vực điện ảnh.

“Tôi thật sự rất vui và cũng rất biết ơn tình cảm của khán giả dành cho Tài. Tôi vốn không nhắm đến mục tiêu trăm tỉ này. Khi bắt đầu dự án, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để kể một câu chuyện chân thành và gần gũi. Đến khi phim ra rạp và nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, tôi thấy đây là một động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng trong tương lai, mình vẫn có thể cùng anh em thực hiện thêm nhiều bộ phim chỉn chu hơn nữa”.

Sắp tới, đạo diễn Mai Tài Phến sẽ có một buổi gặp gỡ đặc biệt tại Hà Nội khi anh mời các cán bộ, chiến sĩ nơi mình từng tham gia chương trình Sao nhập ngũ đến thưởng thức bộ phim. Đây được xem là một cách tri ân của nam đạo diễn dành cho những người đồng đội từng gắn bó với anh trong môi trường kỷ luật và nhiều thử thách. Với Mai Tài Phến, việc được chia sẻ bộ phim đầu tay cùng những người đồng đội là một dấu mốc đáng nhớ, góp phần làm đầy thêm ý nghĩa của thành công hiện tại.

Song song với những hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội, đoàn phim cũng đang chuẩn bị cho điểm dừng chân tiếp theo tại Đà Nẵng. Việc trở về quê nhà mang ý nghĩa đặc biệt đối với Mỹ Tâm khi cô có cơ hội giới thiệu dự án điện ảnh mà mình tâm huyết đến với khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ suốt nhiều năm. Sau những điểm dừng tại nhiều tỉnh thành, hành trình đến Đà Nẵng được xem là một bước tiếp nối quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi giao lưu trên toàn quốc của ê kíp.