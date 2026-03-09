Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến ra sao sau khi vượt 'Thỏ ơi'?

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sau khi ra rạp từ ngày 6.3, phim điện ảnh Tài đã vượt qua Thỏ ơi của Trấn Thành để dẫn đầu doanh thu phòng vé. Trong 3 ngày cuối tuần, tác phẩm do Mai Tài Phến làm đạo diễn, Mỹ Tâm làm nhà sản xuất đã thu về hơn 39,5 tỉ đồng, tương đương với hơn 433.000 vé bán ra. Tính đến trưa 9.3, dự án điện ảnh này đã vượt mốc 51,7 tỉ đồng, được dự đoán sẽ chạm mốc doanh thu trăm tỉ trong vài ngày tới.

Tạo hình của Mỹ Tâm trong phim điện ảnh Tài ẢNH: NSX

Chia sẻ về thành tích vừa đạt được, Mai Tài Phến cho biết “niềm vui của cả ê kíp Tài là được khán giả yêu thương, ủng hộ”. Bên cạnh đó, nam đạo diễn bày tỏ sự thích thú khi có dịp gặp gỡ mọi người trong quá trình quảng bá cho dự án. Sao nam sinh năm 1991 bộc bạch: “Được gặp gỡ, trò chuyện và nghe bà con chia sẻ sau khi xem phim là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi và cô Út (tên gọi thân mật của Mỹ Tâm)”.

Thỏ ơi dù đã ra rạp hơn nửa tháng song vẫn thu về hơn 20 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần. Dịp 8.3, Trấn Thành cùng dàn diễn viên như Văn Mai Hương, Quốc Anh, LyLy… tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, gặp gỡ khán giả tại các rạp. Hiện tại, dự án đã thu về hơn 434,7 tỉ đồng. Với con số này, phim vượt qua thành tích của Bố già (427 tỉ đồng) để ghi tên mình vào danh sách 5 phim Việt có doanh thu cao nhất, sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước và Nhà bà Nữ.

3 phim còn lại nằm trong top 5 doanh thu cuối tuần tại phòng vé Việt gồm Cảm ơn người đã thức cùng tôi (11 tỉ đồng), Cú nhảy kỳ diệu (5,9 tỉ đồng), Báu vật trời cho (3,3 tỉ đồng). Theo đại diện Box Office Vietnam, Cảm ơn người đã thức cùng tôi có số suất chiếu cũng như vé bán được tăng vọt so với tuần trước, nhờ hiệu ứng truyền miệng của tác phẩm. “Bộ phim này giữ nguyên doanh số so với tuần trước, một điều hiếm thấy trong điện ảnh. Dự kiến tác phẩm này sẽ có thể trụ rạp bền bỉ và kết thúc vòng đời ngoài rạp với doanh thu khả quan”, phía Box Office Vietnam chia sẻ.

Tác phẩm nào đủ sức 'vượt' phim của Mỹ Tâm?

Khả Như trở lại sau thành công của Quỷ nhập tràng 1 ẢNH: NSX

Tuần này, phòng vé Việt có sự đổ bộ của phim điện ảnh Quỷ nhập tràng 2. Tác phẩm của Pom Nguyễn quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Khả Như, Vân Dung, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương… hiện đã mở bán vé toàn quốc với nhãn T18. Theo tiết lộ từ ê kíp, phần phim mới được nâng cấp về mức độ kinh dị, quy mô bối cảnh và kỹ thuật sản xuất, với hàng loạt phân đoạn máu me và ám ảnh. Đạo diễn chia sẻ nguyên tắc làm phim của mình: “Cái sau phải luôn hơn cái trước”.

Theo đánh giá của Box Office Vietnam, tác phẩm hậu truyện của bộ phim kinh dị có doanh thu cao nhất Việt Nam sẽ cần nỗ lực lớn để cản bước của Tài, trong giai đoạn khán giả Việt đã bớt mặn mà với chủ đề kinh dị dân gian.

Ông Nguyễn Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam chia sẻ thêm: “Với gần 40 tỉ trong 3 ngày cuối tuần, Tài đã lật đổ vị trí của Thỏ ơi và dẫn đầu phòng vé. Nếu có thể cạnh tranh được với Quỷ nhập tràng 2, Tài không khó khăn đạt được mục tiêu trăm tỉ và hướng tới các mốc doanh thu cao hơn”.