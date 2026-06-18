Mỹ tạm hoãn đưa hơn 100 công ty Trung Quốc vào danh sách đen ?

Danh sách này bao gồm những công ty mà doanh nghiệp Mỹ không thể xuất khẩu hàng hóa, phần mềm và công nghệ nếu không có giấy phép. Việc cấp phép bị kiểm soát gắt gao và khả năng cao bị từ chối.

Hai nguồn tin khẳng định số công ty trên đã bị một ủy ban liên ngành phê duyệt vào năm ngoái để đưa vào "Danh sách Thực thể", nhưng vẫn chưa bị Bộ Thương mại Mỹ công bố. Trong số đó có DeepSeek là công ty có mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chi phí thấp gây chấn động giới công nghệ vào tháng 1.2025. Reuters hồi năm ngoái dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng DeepSeek đã hỗ trợ các hoạt động quân sự và tình báo của Trung Quốc, và cố gắng sử dụng các công ty bình phong ở Đông Nam Á để tiếp cận các chip tiên tiến của Mỹ một cách bất hợp pháp.

Ứng dụng DeepSeek trên điện thoại di động ẢNH: AFP

Ngoài ra, ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu của Trung Quốc, đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden xem là một công ty quân sự của Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ đã xem xét việc đưa công ty này vào "Danh sách Thực thể" cách đây hơn một năm, theo Reuters.

Cơ quan Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã không trả lời các câu hỏi về lý do việc bản cập nhật "Danh sách Thực thể" không được công bố kể từ năm ngoái, theo Reuters.