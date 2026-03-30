Mỹ thiệt hại ra sao khi mất 'mắt thần trên không'?

Hôm 27.3, căn cứ không quân Prince Sultan tại Ả Rập Xê Út - nơi đồn trú của lực lượng Mỹ bị hứng đòn tấn công. Vụ việc làm hơn 10 quân nhân Mỹ bị thương và một máy bay E-3 Sentry bị hư hại, bên cạnh các máy bay tiếp nhiên liệu trên không tại căn cứ, theo Reuters.

Chiếc E-3 bị phá hủy sau vụ tấn công tại căn cứ Prince Sultan (Ả Rập Xê Út) ẢNH: AFP

Hình ảnh lan truyền trên mạng được AFP xác minh cho thấy chiếc máy bay AWACS bị đánh trúng phần thân sau, phần đuôi tách rời khỏi thân máy bay. Dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở cho thấy có đến 6 chiếc E-3 được triển khai đến căn cứ trên trước vụ tấn công, theo đài WION.

E-3 được ví như "mắt thần trên không" của quân đội Mỹ, có thể kiểm soát khu vực rộng lớn để xác định máy bay ta hoặc địch, tên lửa. Máy bay cũng có thể giúp điều hướng hỏa lực, là bộ não từ trên không cho hoạt động chiến đấu.

Một phần thân máy bay đã hư hại hoàn toàn ẢNH: AFP

Phi đội quan trọng

Phi đội E-3 hoạt động từ thời Chiến tranh Lạnh, có thời điểm có đến 30 chiếc nhưng đã giảm xuống còn khoảng 16 chiếc trước vụ tấn công mới nhất. Nhu cầu bảo trì cao của loại máy bay này nhiều khả năng khiến số lượng máy bay sẵn sàng hoạt động ngày càng ít.

Máy bay E-3 đã tham gia nhiều cuộc xung đột lớn như Chiến tranh vùng Vịnh thập niên 1990, Kosovo, Iraq, Afghanistan, chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ngoài quân đội Mỹ sử dụng, máy bay còn được xuất khẩu sang nhiều nước.

Theo tờ The Wall Street Journal, phiên bản thay thế gần nhất của E-3 là E-7 Wedgetail của Boeing được ước tính có giá hơn 700 triệu USD một chiếc vào năm ngoái, khi Lầu Năm Góc tìm cách hủy bỏ chương trình. Tuy nhiên, chương trình được khôi phục dưới sức ép từ quốc hội.

Máy bay AWACS E-3 Sentry của quân đội Mỹ ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Tướng về hưu Glen VanHerck, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), cho rằng chương trình E-3 đã hoàn vốn và đáng lẽ phải được nghỉ hưu từ rất lâu. Theo ông, thiệt hại thực sự từ việc máy bay bị phá hủy chính là tác động đến khả năng thực hiện nhiệm vụ và việc huấn luyện cho phi đội bay trong tương lai. "Đó chính là cái giá thực sự của việc mất một máy bay thuộc đội bay cơ động nhưng hạn chế số lượng như E-3", ông VanHerck nói.

Nhà nghiên cứu cao cấp Kelly Grieco tại Trung tâm Stimson, viện nghiên cứu nổi tiếng tại Mỹ, gọi đây là tổn thất lớn cho quân đội Mỹ trong ngắn hạn, cảnh báo về khoảng trống năng lực trong hoạt động chiến đấu. Với số lượng ít hơn, các máy bay AWACS còn lại nhiều khả năng sẽ bị áp lực hơn trong hoạt động, có thể ảnh hưởng đến độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ Prince Sultan tại Ả Rập Xê Út đã bị tấn công nhiều lần từ khi xung đột Iran bùng phát ẢNH: AFP

Theo chuyên san quân sự The War Zone, có ít nhất 5 máy bay tiếp nhiên liệu đã bị hư hại trong một đợt tấn công tại căn cứ Prince Sultan trước vụ ngày 27.3. Căn cứ này nằm ở phía ngoài thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, đã bị tấn công liên tục từ đầu xung đột. Đến nay, quân đội Mỹ chưa bình luận về thông tin máy bay E-3 bị hư hại. Hơn 300 quân nhân Mỹ đã bị thương từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28.2, hầu hết đã trở lại thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.



