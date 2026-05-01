Mỹ tiếp tục siết chặt cấm vận công nghệ Trung Quốc

Khương Nha
01/05/2026 20:17 GMT+7

Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) bỏ phiếu ủng hộ việc mở rộng siết chặt kiểm soát công nghệ, đề xuất cấm tất cả phòng thí nghiệm của Trung Quốc thử nghiệm thiết bị điện tử để sử dụng tại Mỹ.

Nguồn tin của SCMP cho biết, hôm 30.4, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) đã thông qua đề xuất cấm tất cả phòng thí nghiệm của Trung Quốc thử nghiệm các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy ảnh và máy tính để sử dụng tại Mỹ.

Cơ quan này cho biết khoảng 75% thiết bị điện tử của Mỹ được kiểm tra tại Trung Quốc. FCC có kế hoạch áp dụng quy trình phê duyệt đơn giản hóa cho các thiết bị được kiểm tra tại các phòng thí nghiệm của Mỹ hoặc từ các quốc gia không gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Trong một cuộc bỏ phiếu riêng biệt với tỷ lệ áp đảo 3-0, ủy ban đã thông qua đề xuất cấm China Mobile, China Telecom và China Unicom vận hành các trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Trong tương lai, Mỹ có thể cấm các nhà mạng viễn thông kết nối với các công ty nằm trong "Danh sách bị hạn chế" về an ninh quốc gia của nước này.

Trước đó, FCC đã cấm ba công ty này hoạt động tại Mỹ.

Mỹ tiếp tục siết chặt cấm vận công nghệ Trung Quốc - Ảnh 1.

Người dân đi bộ ngang qua tòa nhà China Mobile ở Thượng Hải vào tháng 3.2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ủy ban Truyền thông liên bang cho biết họ cũng đang xem xét việc cấm kết nối với các công ty sở hữu trung tâm dữ liệu hoặc hiện diện tại các điểm trao đổi internet của Mỹ, mở rộng các hạn chế đối với một số thực thể con của các công ty nằm trong danh sách đen. Ngoài ra, Mỹ sẽ ra lệnh cấm kết nối với các nhà mạng sử dụng thiết bị từ các nhà cung cấp nằm trong danh sách an ninh quốc gia, bao gồm Huawei và ZTE.

Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết ủy ban đang xem xét một loạt hành động "để bảo vệ mạng lưới của Mỹ khỏi những rủi ro", bao gồm cả việc hạn chế khả năng kết nối. 

Trước đó, từ năm 2019, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào "Danh sách Thực thể" (Entity List), cấm các công ty Mỹ cung cấp công nghệ và linh kiện mà không có giấy phép đặc biệt. Sau đó, Mỹ liên tục gia tăng cấm vận với các công ty công nghệ Trung Quốc.

Quyết định này một phần làm chậm khả năng bắt kịp cuộc đua công nghệ của Trung Quốc nhưng mặt khác cũng thúc đẩy năng lực tự chủ của Bắc Kinh.

Tham vọng AI của Trung Quốc được ươm mầm từ học sinh tiểu học

Trung Quốc nuôi tham vọng tự chủ công nghệ AI bằng cách đưa những mô hình trí tuệ nhân tạo "made in China" vào môi trường học đường.

