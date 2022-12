Mỹ tìm cách siết nguồn, chặn Iran gửi UAV cho Nga

The New York Times ngày 28.12 dẫn lời các quan chức tình báo, quân đội và an ninh quốc gia giấu tên cho biết Mỹ đang tập trung vào việc ngăn chặn các bộ phận cần thiết để sản xuất UAV đến tay Iran.

Bà Adrienne Watson, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết các quan chức Mỹ đang “tìm cách nhắm vào” việc sản xuất UAV của Iran “thông qua các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và nói chuyện với các công ty tư nhân có các bộ phận đã được sử dụng trong quá trình sản xuất”.

Bà Watson nói thêm “Chúng tôi đang đánh giá các bước tiếp theo mà chúng tôi có thể thực hiện về mặt kiểm soát xuất khẩu để hạn chế quyền tiếp cận của Iran đối với các công nghệ được sử dụng trong UAV”.

Mỹ cũng đang giúp lực lượng phòng thủ Ukraine nhắm vào các địa điểm mà UAV được phóng lên và cung cấp thiết bị để phát hiện sớm UAV sau khi chúng được phóng đi.





UAV của Iran được lắp ráp hầu hết từ các bộ phận được sản xuất tại Mỹ, châu Âu và châu Á, theo một báo cáo tháng 11 từ một nhóm nghiên cứu vũ khí, Nghiên cứu Vũ khí Xung đột.

Các công ty Mỹ sản xuất những bộ phận được dùng trong UAV của Iran, bao gồm Texas Instruments có trụ sở tại Dallas, đã lên án việc sử dụng công nghệ của họ trong các thiết bị này.

CNN trong tháng này đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Biden đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra xem công nghệ Mỹ đã được dùng trong máy bay không người lái của Iran như thế nào.