Mỹ trấn an đồng minh vùng Vịnh

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tại Bahrain ngày 25.6 Ảnh: Reuters

Ông Rubio đang có chuyến công du trấn an các quốc gia vùng Vịnh đã bị Tehran nhắm mục tiêu sau khi Mỹ - Israel phát động tấn công ngày 28.2.

Khi thăm Kuwait hôm 24.6, ông Rubio nhấn mạnh Mỹ sẽ có cùng mục tiêu với các nước vùng Vịnh trong đàm phán với Iran về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Ông khẳng định Washington sẽ không làm bất cứ điều gì gây suy yếu an ninh của các đồng minh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Iran ký hôm 17.6 không giải quyết được những lo ngại về chương trình tên lửa và những lực lượng thân Iran trong khu vực.

Iran cứng rắn về eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo

Ngoài ra, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh ở Bahrain ngày 25.6, ông Rubio cảnh báo nếu chấp nhận phí đường thủy do Iran dự tính áp đặt lên các tàu đi qua eo biển Hormuz, việc này sẽ lan sang các tuyến đường thủy khác, gây nguy cơ "hỗn loạn hoàn toàn". Hôm 23.6, Iran và Oman tuyên bố sẽ nghiên cứu chi phí các tàu phải trả cho các dịch vụ liên quan việc quản lý eo biển này.



