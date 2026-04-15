Mỹ truy tố bác sĩ cắt nhầm gan của bệnh nhân thay vì lá lách

Bác sĩ phẫu thuật Thomas Shaknovsky đã bị đình chỉ giấy phép hành nghề ẢNH: VĂN PHÒNG CẢNH SÁT TRƯỞNG HẠT WALTON

Đài Fox News ngày 15.4 đưa tin một cựu bác sĩ phẫu thuật tại bang Florida (Mỹ) vừa bị bồi thẩm đoàn truy tố sau khi cơ quan chức năng cho biết ông đã cắt bỏ lá gan của một bệnh nhân thay vì lá lách.

Văn phòng Công tố viên bang Florida cho biết bác sĩ Thomas Shaknovsky bị cáo buộc tội ngộ sát, sau khi ông cắt bỏ gan của bệnh nhân Bill Bryan (70 tuổi) trong một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Ascension Sacred Heart Emerald Coast ở Florida vào năm 2024. Ông Bryan là cư dân thành phố Muscle Shoals (bang Alabama)

Theo các công tố viên, ca phẫu thuật được lên kế hoạch là cắt bỏ lá lách bằng nội soi, một thủ thuật xâm lấn tối thiểu. Tuy nhiên, việc cắt bỏ gan đã dẫn đến "mất máu nghiêm trọng và bệnh nhân tử vong trên bàn mổ".

Bệnh nhân Bryan (trái) ẢNH: CÔNG TY LUẬT ZARZAUR

Một bồi thẩm đoàn tại hạt Walton ở Florida cho biết hành động của bác sĩ phẫu thuật trong phòng mổ "cấu thành hành vi phạm tội theo luật Florida".

Sau cái chết của bệnh nhân Bryan vào năm 2024, Hội đồng Giám định Y khoa bang Alabama đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu đình chỉ giấy phép hành nghề y của ông Shaknovsky.

Lệnh của tòa án Florida về việc đình chỉ giấy phép của ông Shaknovsky cho thấy bác sĩ này trước đây đã mắc những sai lầm tương tự và nói dối để che đậy.

Vào tháng 5.2023, bác sĩ này đã cắt bỏ một phần tuyến tụy của bệnh nhân thay vì tuyến thượng thận. Khi được hỏi về sai lầm này, bác sĩ phẫu thuật tuyên bố tuyến thượng thận đã "di trú" đến một bộ phận khác của cơ thể.