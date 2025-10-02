Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ tuyên bố bảo đảm an ninh cho Qatar sau đòn tập kích của Israel

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/10/2025 07:29 GMT+7

Mỹ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lãnh thổ Qatar là mối đe dọa đối với Washington và sẽ cung cấp cho quốc gia Ả Rập vùng Vịnh này các bảo đảm an ninh trong tương lai.

"Trước những mối đe dọa liên tục đối với nhà nước Qatar do hành vi xâm phạm của nước ngoài gây ra, chính sách của Mỹ là đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Qatar trước các cuộc tấn công từ bên ngoài", Nhà Trắng tuyên bố ngày 1.10.

Trong trường hợp Qatar bị tấn công, Mỹ sẽ "thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và phù hợp - bao gồm cả ngoại giao, kinh tế, và nếu cần thiết, cả quân sự - để bảo vệ lợi ích của Mỹ và nhà nước Qatar, cũng như khôi phục hòa bình và ổn định", theo AFP dẫn một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 29.9.

Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho Qatar sau đòn tập kích của Israel - Ảnh 1.

Thiệt hại sau cuộc không kích của Israel nhằm vào nơi ở của lãnh đạo chính trị Hamas tại Doha, Qatar ngày 10.9.2025

ẢNH: AP

Thỏa thuận này được đưa ra sau khi quân đội Israel hôm 9.9 nhắm mục tiêu vào những lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas đang có mặt ở Doha (Qatar).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29.9 đã xin lỗi Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani về cuộc tập kích ban lãnh đạo Hamas ở Doha, cam kết không lặp lại điều này trong tương lai. Đáp lại, Thủ tướng al-Thani hoan nghênh những cam kết này, nhấn mạnh Qatar sẵn sàng tiếp tục đóng góp thiết thực vào an ninh và ổn định khu vực, theo The Times of Israel.

Lời xin lỗi được ông Netanyahu đưa ra trong cuộc điện đàm 3 bên với ông al-Thani và ông Trump tại Nhà Trắng.

Qatar là một đồng minh chủ chốt của Mỹ tại vùng Vịnh và là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Ông Trump ra thời hạn, Hamas chịu sức ép về kế hoạch hòa bình Gaza

Trong một diễn biến khác, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã thảo luận với Tổng thống Trump về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza trong cuộc điện thoại ngày 1.10.

Quốc vương Qatar tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với các nỗ lực hòa bình và bày tỏ sự tin tưởng rằng các quốc gia ủng hộ kế hoạch này có thể đạt được một giải pháp công bằng đảm bảo an ninh và ổn định khu vực cũng như bảo vệ các quyền của người Palestine, theo Reuters.

Xem thêm bình luận