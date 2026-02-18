Mỹ tuyên bố sẽ thử hạt nhân, cáo buộc Trung Quốc thử bí mật

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 không mang đầu đạn được phóng đi trong một cuộc thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Vandenberg (California, Mỹ) vào tháng 2.2021 ẢNH: CĂN CỨ LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN VANDERBERG

Hãng AFP ngày 18.2 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này sẵn sàng thử hạt nhân công suất thấp để đáp trả điều mà Washington cáo buộc là những vụ nổ bí mật mà Trung Quốc và Nga tiến hành, qua đó chấm dứt lệnh hoãn thử kéo dài nhiều thập niên.

Hiệp ước New START, thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Nga nhằm hạn chế việc triển khai đầu đạn hạt nhân, đã hết hiệu lực hôm 5.2. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Christopher Yeaw phụ trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân cho biết Tổng thống Trump nghiêm túc khi nói hồi tháng 10.2025 rằng Mỹ sẽ khôi phục các vụ thử hạt nhân.

"Như Tổng thống đã nói, Mỹ sẽ quay lại thử nghiệm trên cơ sở bình đẳng", ông Yeaw phát biểu tại Viện Hudson (Mỹ).

"Nhưng cơ sở bình đẳng không có nghĩa là chúng tôi sẽ quay lại các vụ thử khí quyển kiểu Ivy Mike với sức công phá nhiều megaton, như một số người ủng hộ kiểm soát vũ khí đang thổi phồng vấn đề này", ông Yeaw nói, đề cập đến vụ nổ nhiệt hạch quy mô lớn năm 1952 ở Nam Thái Bình Dương.

"Tuy nhiên, cơ sở bình đẳng hàm ý một sự đáp trả dựa trên một chuẩn mực có sẵn. Và chuẩn mực đó không đâu khác ngoài Trung Quốc hoặc Nga", theo vị quan chức.

Ông Yeaw không đề cập thời gian mà nói rằng Tổng thống Trump sẽ ra quyết định, nhưng nói thêm rằng bất cứ cuộc thử nghiệm nào cũng sẽ ở mức "sân chơi công bằng" và Mỹ sẽ không "nằm ở thế bất lợi không chịu được".

Mỹ cáo buộc Trung Quốc bí mật thử hạt nhân

Phát biểu tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) khi hiệp ước New START hết hạn, một quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành một vụ thử hạt nhân công suất thấp vào năm 2020 và đang chuẩn bị thêm các vụ nổ với sức công phá lớn hơn.

Trung Quốc cho rằng những cáo buộc này là "hoàn toàn dối trá" và chỉ là cái cớ để Mỹ nối lại thử hạt nhân.

Đài NPR ngày 18.2 dẫn lời ông Yeaw cung cấp thông tin tình báo mới nhất về cuộc thử này của Trung Quốc.

Theo đó, vào ngày 22.6.2020, một trạm địa chấn từ xa ở Kazakhstan đã ghi nhận một trận động đất nhỏ. Sự kiện này chỉ đạt 2,75 độ Richter nhưng có nguồn gốc cách đó khoảng 720 km, tại bãi thử hạt nhân chính của Trung Quốc là Lop Nur.

"Rất khó có khả năng đó là điều gì khác ngoài một vụ nổ, một vụ nổ đơn lẻ. Nó hoàn toàn phù hợp với những gì người ta có thể chờ đợi từ một vụ thử hạt nhân", theo ông Yeaw.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận của NPR, nhưng chính phủ nước này đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc.

"Cáo buộc của Mỹ về việc Trung Quốc tiến hành các vụ nổ hạt nhân là hoàn toàn vô căn cứ. Trung Quốc phản đối việc Mỹ bịa đặt cớ để nối lại các vụ thử hạt nhân của mình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trong một cuộc họp báo tuần trước.