Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ tuyên bố sẽ thử hạt nhân, cáo buộc Trung Quốc thử bí mật

Khánh An
Khánh An
18/02/2026 09:00 GMT+7

Mỹ tuyên bố sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân 'trên cơ sở bình đẳng', trong khi cung cấp thêm thông tin tình báo cáo buộc Trung Quốc từng thử nghiệm bí mật dù Bắc Kinh mạnh mẽ bác bỏ.

Mỹ tuyên bố thử hạt nhân để đáp trả Trung Quốc và Nga trong năm 2026 - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 không mang đầu đạn được phóng đi trong một cuộc thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Vandenberg (California, Mỹ) vào tháng 2.2021

ẢNH: CĂN CỨ LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN VANDERBERG

Hãng AFP ngày 18.2 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này sẵn sàng thử hạt nhân công suất thấp để đáp trả điều mà Washington cáo buộc là những vụ nổ bí mật mà Trung Quốc và Nga tiến hành, qua đó chấm dứt lệnh hoãn thử kéo dài nhiều thập niên.

Hiệp ước New START, thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Nga nhằm hạn chế việc triển khai đầu đạn hạt nhân, đã hết hiệu lực hôm 5.2. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Christopher Yeaw phụ trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân cho biết Tổng thống Trump nghiêm túc khi nói hồi tháng 10.2025 rằng Mỹ sẽ khôi phục các vụ thử hạt nhân.

"Như Tổng thống đã nói, Mỹ sẽ quay lại thử nghiệm trên cơ sở bình đẳng", ông Yeaw phát biểu tại Viện Hudson (Mỹ).

"Nhưng cơ sở bình đẳng không có nghĩa là chúng tôi sẽ quay lại các vụ thử khí quyển kiểu Ivy Mike với sức công phá nhiều megaton, như một số người ủng hộ kiểm soát vũ khí đang thổi phồng vấn đề này", ông Yeaw nói, đề cập đến vụ nổ nhiệt hạch quy mô lớn năm 1952 ở Nam Thái Bình Dương.

"Tuy nhiên, cơ sở bình đẳng hàm ý một sự đáp trả dựa trên một chuẩn mực có sẵn. Và chuẩn mực đó không đâu khác ngoài Trung Quốc hoặc Nga", theo vị quan chức.

Ông Yeaw không đề cập thời gian mà nói rằng Tổng thống Trump sẽ ra quyết định, nhưng nói thêm rằng bất cứ cuộc thử nghiệm nào cũng sẽ ở mức "sân chơi công bằng" và Mỹ sẽ không "nằm ở thế bất lợi không chịu được".

Mỹ cáo buộc Trung Quốc bí mật thử hạt nhân

Phát biểu tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) khi hiệp ước New START hết hạn, một quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành một vụ thử hạt nhân công suất thấp vào năm 2020 và đang chuẩn bị thêm các vụ nổ với sức công phá lớn hơn.

Trung Quốc cho rằng những cáo buộc này là "hoàn toàn dối trá" và chỉ là cái cớ để Mỹ nối lại thử hạt nhân.

Đài NPR ngày 18.2 dẫn lời ông Yeaw cung cấp thông tin tình báo mới nhất về cuộc thử này của Trung Quốc.

Theo đó, vào ngày 22.6.2020, một trạm địa chấn từ xa ở Kazakhstan đã ghi nhận một trận động đất nhỏ. Sự kiện này chỉ đạt 2,75 độ Richter nhưng có nguồn gốc cách đó khoảng 720 km, tại bãi thử hạt nhân chính của Trung Quốc là Lop Nur.

"Rất khó có khả năng đó là điều gì khác ngoài một vụ nổ, một vụ nổ đơn lẻ. Nó hoàn toàn phù hợp với những gì người ta có thể chờ đợi từ một vụ thử hạt nhân", theo ông Yeaw.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận của NPR, nhưng chính phủ nước này đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc.

"Cáo buộc của Mỹ về việc Trung Quốc tiến hành các vụ nổ hạt nhân là hoàn toàn vô căn cứ. Trung Quốc phản đối việc Mỹ bịa đặt cớ để nối lại các vụ thử hạt nhân của mình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trong một cuộc họp báo tuần trước.

Tin liên quan

Mỹ lần đầu vận chuyển lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng máy bay

Mỹ lần đầu vận chuyển lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng máy bay

Bộ Năng lượng và Bộ Chiến tranh Mỹ lần đầu tiên vận chuyển một lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng máy bay quân sự, nhằm chứng minh khả năng triển khai nhanh nguồn điện hạt nhân cho mục đích quân sự và dân sự.

Úc rót gần 3 tỉ USD xây xưởng tàu ngầm hạt nhân

Mỹ cáo buộc Trung Quốc lén thử hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

hạt nhân thử hạt nhân Trump Mỹ trung quốc nga Christopher Yeaw tình báo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận