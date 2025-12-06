Mỹ xem xét áp lệnh cấm nhập cảnh hơn 30 quốc gia

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News ngày 4.12, bà Noem không tiết lộ cụ thể bao nhiêu nước bị cấm, song cho biết con số tổng cộng là hơn 30 quốc gia. "Nếu các nước không có một chính phủ ổn định, không có khả năng tự vận hành và cho chúng ta biết những cá nhân nhập cảnh là ai, hay giúp chúng ta thẩm tra họ, thì tại sao chúng ta lại cho phép người từ nước đó vào Mỹ?", bà Noem nói trong buổi phỏng vấn, nêu thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục đánh giá các quốc gia.

Nhóm người Nam Phi da trắng đầu tiên được cấp quy chế tị nạn tại Mỹ được đưa đến sân bay bang Virginia hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

Phát biểu của bà Noem được đưa ra sau khi truyền thông tuần này loan tin Mỹ đang siết chặt các chính sách nhập cư, trong đó cân nhắc áp thêm lệnh cấm nhập cảnh với công dân ít nhất 10 nước nữa, sau vụ người nhập cư Afghanistan bắn 2 lính Vệ binh quốc gia ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) hôm 26.11, khiến 1 người chết.

Hiện Nhà Trắng chưa công bố quốc gia nào bị thêm vào danh sách cấm nhập cảnh. Hồi tháng 6, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm công dân từ 12 nước nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời hạn chế đi lại với công dân từ 7 nước khác. Chính quyền ông Trump coi biện pháp này là cần thiết để bảo vệ Mỹ trước mối nguy từ "khủng bố nước ngoài" và các mối đe dọa an ninh khác.

Một gia đình người Bỉ đang làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay Dulles, bang Virginia (Mỹ) năm 2024 ẢNH: AP

Cũng liên quan đến chính sách nhập cư của Mỹ, Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) hôm 4.12 ra thông cáo nêu rằng đã rút ngắn thời hạn hiệu lực của giấy phép lao động (EAD) từ 5 năm xuống còn 18 tháng, áp dụng với nhóm người di cư được chấp nhận là người tị nạn, người được cấp quy chế tị nạn và những trường hợp đang được hoãn trục xuất.

Theo Hãng tin AFP, Giám đốc USCIS Joseph Edlow nói rằng vụ nổ súng vào 2 quân nhân Vệ binh nêu trên là lý do cơ quan thay đổi quy định về giấy phép lao động. Ông cho biết việc giảm thời hạn hiệu lực nhằm đảm bảo những người muốn đến Mỹ làm việc sẽ không đe dọa an toàn công cộng, cũng như không cổ súy các tư tưởng chống Mỹ cực đoan. Tổng thống Trump mới đây cũng tuyên bố sẽ dừng tiếp nhận người nhập cư từ các nước "thế giới thứ 3", dù không nêu cụ thể là nước nào.