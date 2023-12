Năm 2023 sẽ là năm nóng nhất, 2024 tiếp tục tăng

Báo cáo "Trạng thái khí hậu toàn cầu tạm thời" của WMO xác nhận: Năm 2023 sẽ là năm nóng nhất lịch sử. Số liệu ghi nhận được đến cuối tháng 10 cho thấy nhiệt độ trung bình trong năm tăng khoảng 1,4 độ C (với biên độ ± 0,12 độ C) so với mức giai đoạn tiền công nghiệp 1850 - 1900. Tháng 10.2023 vừa qua cũng là tháng nóng nhất lịch sử.

Năm 2024 được dự báo sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng và khô hạn gay gắt CÔNG HÂN

Sự khác biệt giữa năm 2023 và năm 2016 hay 2020 (những năm trước đây được xếp hạng là những năm ấm nhất) - là hai tháng cuối cùng rất khó có thể làm ảnh hưởng đến thứ hạng chung của cả năm.

Trước đó, đầu tháng 11 Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của EU cho biết: Tháng 10.2023 là tháng nóng nhất lịch sử 125.000 năm qua. Cao hơn kỷ lục cũ được ghi nhận vào tháng 10.2019 đến 0,4 độ C. "Đây là mức chênh lệch rất lớn", các chuyên gia ở C3S nhấn mạnh.

WMO cho hay: Hiện tượng El Nino xuất hiện và phát triển nhanh chóng có khả năng sẽ làm tăng thêm sức nóng trong năm 2024 vì El Nino thường có tác động lớn nhất đến nhiệt độ toàn cầu sau khi đạt đỉnh.

Theo các chuyên gia, hầu hết những năm xuất hiện El Nino đều là những năm ghi nhận kỷ lục mới về nắng nóng. Nguyên nhân là ngoài bản thân hiện tượng El Nino thì có sự nóng lên toàn cầu do các hoạt động của con người.

Đối với Việt Nam, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ tháng 2.2024. Trong giai đoạn từ tháng 12.2023 - 2.2024, trên phạm vi cả nước nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 3 - 5.2024, hiện tượng El Nino vẫn còn nhưng cường độ giảm dần. Ngoài khu vực Nam bộ và Tây nguyên nắng nóng còn xuất hiện ở Trung bộ và Tây bắc của Bắc bộ. Số ngày nắng nóng năm 2024 có khả năng nhiều hơn. Cần đề phòng xảy ra các ngày nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt nhất là ở Bắc và Trung bộ. Nhiều khả năng, Nam bộ và Tây nguyên xảy ra khô hạn kéo dài. Xu thế nhiệt độ cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C.