Năm 2026: ‘Cuộc đua’ quyết liệt trên thị trường hàng không

Giữa tháng 12, Sun Phuquoc Airways đã tiếp nhận máy bay thứ 5 Airbus A321NX mới 100% được xuất xưởng từ nhà máy Airbus tại Hamburg (Đức), nhanh chóng hiện thực hóa kế hoạch hoàn thiện đội bay hiện đại, mở rộng mạng bay quốc tế trong năm 2026.

Thị trường hàng không năm 2026 hứa hẹn sẽ bùng nổ ẢNH: THU HUYỀN

Cuối năm ngoái, Vietjet Air cho hay đã tiếp nhận 22 tàu bay Airbus, Boeing, COMAC nhằm tăng cường đường bay dịp cuối năm và tết 2026. Đây cũng là đợt tăng cường đội bay lớn nhất từ trước đến nay, tương đương quy mô của một hãng hàng không mới.

Với Bamboo Airways, sau nhiều thăng trầm, hãng đang có nhiều thay đổi tái cấu trúc sau khi quay trở lại Tập đoàn FLC. Giữa tháng 12, Bamboo đã bổ sung thêm 1 máy bay Airbus A320, đây là bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục lại quy mô sau khi hãng bay nhà Tre trở lại dưới sự điều hành của Tập đoàn FLC cuối tháng 9.

Theo Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành, việc tăng quy mô tàu bay là nền tảng then chốt để hãng tăng năng suất, mở rộng mạng đường bay cũng như cải thiện hiệu quả vận hành. Hãng đang khai thác 8 tàu bay thân hẹp, con số này đã giảm khá nhiều so với 30 tàu bay thời cao điểm nhất.

Để quay lại “thời hoàng kim” còn chặng đường khá xa, song Bamboo Airways vẫn đặt kế hoạch đưa đội bay trở lại quy mô 30 tàu bay. Trong giai đoạn trung hạn, Bamboo Airways dự kiến bổ sung 8 - 10 chiếc mỗi năm, đáp ứng nhu cầu tăng tốc phát triển mạng bay đến năm 2030.

Với Vietnam Airlines, hãng đang sở hữu một trong 2 đội bay quy mô lớn nhất Việt Nam với hơn 100 chiếc, trong đó có nhiều máy bay thân rộng thế hệ mới nhất. Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia đặt mục tiêu đảm bảo tăng trưởng 2 con số. Hãng dự kiến khai thác 176.600 chuyến bay, lượng hành khách vận chuyển trên 29 triệu khách (tăng 13% so với năm 2025).

Hứa hẹn một năm bùng nổ

Lạc quan vào tốc độ tăng trưởng của thị trường hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng cho biết, có rất nhiều yếu tố thuận lợi cho đà tăng tốc bứt phá của ngành, đưa hàng không Việt lên bản đồ hàng không thế giới. Đặc biệt về thể chế, việc Quốc hội thông qua luật Hàng không sửa đổi đã mở ra cơ chế quan trọng thu hút đầu tư vào hạ tầng sân bay.

Chiếc máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở màn cho hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay mới ẢNH: VNA

Trên thực tế, bộ mặt hạ tầng sân bay đang được thay đổi nhanh chóng. Cuối năm 2025, những chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành - sân bay đầu tiên đạt cấp 4F của Việt Nam. Theo kế hoạch, giữa năm 2026, sân bay Long Thành sẽ chính thức được đưa vào khai thác, và tới năm 2027 dự kiến sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng sẽ vận hành. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết sẽ nghiên cứu, xem xét bổ sung quy hoạch cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong, điều chỉnh cấp sân bay Quảng Trị…

Trong đó, sẽ ưu tiên đầu tư các cảng hàng không lớn tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời định hướng hình thành 34 cảng hàng không đến năm 2050 (15 quốc tế và 19 quốc nội); phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các sân bay quốc tế Vinh, Phú Quốc, Gia Bình; điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Đà Nẵng, Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030…

Theo ông Hồ Minh Tấn, Cục phó Cục Hàng không Việt Nam, năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng 10,7% về hành khách và 18,5% về hàng hóa so với năm 2024.

Trong đó, vận chuyển nội địa ước đạt 36,9 triệu khách và 226.800 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 8,4% về hành khách và xấp xỉ về hàng hóa so với năm 2024; vận chuyển quốc tế ước đạt 46,6 triệu khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 12,6% về hành khách và 22,6% về hàng hóa so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, ngành hàng không thậm chí đặt chỉ tiêu cao hơn, khi vận tải hàng không đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2025.

Con số lạc quan này hoàn toàn có thể được hiện thực hóa. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay, với kinh tế trong nước phát triển ổn định, Việt Nam tiếp tục là điểm đến yêu thích với du khách quốc tế và chính sách nới lỏng visa sẽ tạo thêm động lực về du lịch, thu hút lượng lớn khách quốc tế…