Sức khỏe

Nam bệnh nhân 18 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp hiếm gặp

Hải Phong
Hải Phong
11/11/2025 16:43 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa cứu sống nam bệnh nhân 18 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng khó thở, đau tức ngực, toàn thân tím tái.

Ngày 11.11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết bệnh viện vừa cứu chữa thành công nam bệnh nhân N.V.Đ (18 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng khó thở, đau tức ngực, toàn thân tím tái. Ngay khi nhập viện hôm 8.11, ê kíp cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ do nghi ngờ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim.

Nam bệnh nhân 18 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp hiếm gặp - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tiến hành can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân N.V.Đ

ẢNH: Ý THU

Qua chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc mạch ngay vị trí xuất phát của động mạch liên thất trước. Đây là 1 trong 2 động mạch cung cấp máu để nuôi tim. Qua hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và nhanh chóng can thiệp. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân Đ. đã ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Cao Vân, Phó trưởng Khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi), cho biết nhồi máu cơ tim nếu không can thiệp kịp thời sẽ gây ra loạn nhịp tim, suy tim, thậm chí tử vong. Đối với bệnh nhân Đ., rất may là bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời trong khung "thời gian vàng" điều trị nhồi máu cơ tim cấp. 

"Vì tình trạng tắc mạch của bệnh nhân Đ. khá nghiêm trọng nên chúng tôi đã tiến hành nong bóng và đặt stent tái thông mạch vành cho bệnh nhân", bác sĩ Vân nói.

- Ảnh 2.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Đ.

ẢNH: Ý THU

Bác sĩ Lê Cao Vân khuyến cáo, có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim gồm: hút thuốc lá, ít vận động, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Ở ca nhồi máu cơ tim cấp khi mới 18 tuổi này, bệnh nhân hút thuốc lá khá sớm và liên tục trong thời gian dài, lại có rối loạn mỡ máu bất thường.

