Nam ca sĩ cầu hôn bạn gái sau khi hàn gắn nhờ show hẹn hò

Trong loạt ảnh đăng tải, nam ca sĩ diện vest đen lịch lãm, trong khi bạn gái diện váy cưới trắng. Cả hai nắm tay, trao nhau ánh mắt tình tứ giữa khung cảnh lãng mạn dưới mưa. Kèm theo hình ảnh, Vũ Thịnh viết: “9 năm cho 1 giây phút. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây và đồng hành cùng anh…”.

Khoảnh khắc Vũ Thịnh cầu hôn bạn gái Panny Trần được chia sẻ trên mạng xã hội Ảnh: NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện công ty quản lý xác nhận Vũ Thịnh đã cầu hôn bạn gái Panny Trần sau 9 năm gắn bó. Theo người này chia sẻ, hôn lễ của cặp đôi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11. Sau gần một thập kỷ đồng hành, cả hai đang chuẩn bị cho ngày trọng đại, khép lại chặng đường yêu nhau để bước sang một giai đoạn mới.

Đáng chú ý, công ty quản lý còn tiết lộ Vũ Thịnh đang chuẩn bị một dự án đặc biệt dành tặng bạn đời nhân dịp này. Hiện tại, cả hai vẫn đang tận hưởng những cảm xúc đặc biệt sau màn cầu hôn và đang chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Bên dưới bài đăng của Vũ Thịnh, nhiều nghệ sĩ để lại bình luận chúc mừng, trong đó có Bùi Duy Ngọc, MC Huyền Trang Mù Tạt, Lâm Bảo Ngọc... Sự quan tâm từ đồng nghiệp cùng khán giả góp phần khiến khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi được chú ý trên mạng xã hội.

Vũ Thịnh và Panny Trần trong show hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ Ảnh: NVCC

Mối duyên tiếp nối của Vũ Thịnh - Panny Trần

Vũ Thịnh sinh năm 1995, là ca sĩ, đồng thời được khán giả biết đến qua các chương trình giải trí, trong đó có Tỏ tình hoàn mỹ và Anh trai "say hi".

Panny Trần tên thật là Trần Y Phụng, sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô từng thu hút sự chú ý qua các video âm nhạc trên mạng xã hội. Ngoài ca hát, Panny còn hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, livestream trò chơi và làm đẹp. Cô và Vũ Thịnh hẹn hò từ ngày chưa gia nhập showbiz, tuy nhiên từng chia tay vì áp lực dư luận.

Vũ Thịnh và Panny Trần từng nhận được sự quan tâm của khán giả khi quyết định "nối lại tình xưa" tại Tỏ tình hoàn mỹ. Qua chương trình, chuyện tình của cả hai dần được nhiều người biết đến và theo dõi. Sau nhiều năm gắn bó, việc nam ca sĩ cầu hôn bạn gái tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt với những khán giả đã đồng hành cùng cặp đôi từ những ngày đầu.