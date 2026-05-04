Nên duyên sau show hẹn hò, hot boy tiết lộ hôn nhân bên vợ hơn 9 tuổi

Tuấn Dương và Lucie Nguyễn từng gây chú ý khi nên duyên sau show hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ. Dù chênh lệch 9 tuổi song cả hai được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Sau chương trình, họ trải qua quãng thời gian hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân. Hiện tại, cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên 2 con Nami - Suli.

Mới đây, Tuấn Dương và Lucie Nguyễn gây chú ý khi đưa 2 con đến tham dự sự kiện Mẹ tuyệt vời nhất - đánh dấu kỷ niệm 5 năm phát sóng chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân. Được biết hiện tại, nhà sáng tạo nội dung sinh năm 1998 cùng 2 con cũng đang góp mặt trong show thực tế này với nhiều trải nghiệm thú vị xoay quanh hành trình “48h vắng mẹ”.

Là người chăm sóc con chính trong nhà, Tuấn Dương vốn được cộng đồng mạng đánh giá cao từ trước khi tham gia chương trình. Tuy nhiên, anh cũng phải thú nhận hành trình 48 giờ vắng vợ "tương đối mệt". Nhà sáng tạo nội dung 9X cho biết thêm những khi đến chỗ đông người, bản thân không thực sự tự tin rằng mình có thể chu toàn trong việc lo lắng cho 2 bé.

Tuấn Dương cho biết anh không xem việc chăm sóc các con là một “cuộc chiến” dù bản thân cũng đối diện với không ít áp lực. Tuy nhiên, nhà sáng tạo nội dung này chọn cách suy nghĩ tích cực hơn trong hành trình làm bố. Anh bày tỏ: “Thay vì nhìn nhận tiêu cực hay than vãn, mình tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc các con. Nhờ vậy, hành trình đó với mình sẽ trở nên thoải mái, hạnh phúc hơn”.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân, Tuấn Dương hài hước mong mình mới là người cần được vợ thấu hiểu khi chọn đứng sau để cô tỏa sáng. Dẫu vậy, anh luôn tự hào vì mình có một người vợ xinh đẹp, giỏi giang và luôn dành tình yêu thương cho chồng con.

Trong khi đó, khi được hỏi về người bạn đời, Lucie Nguyễn khẳng định Tuấn Dương luôn đạt điểm tuyệt đối. Đặc biệt, khi xem Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, người đẹp bất ngờ với khả năng chăm sóc con của chồng. “Tôi cứ nghĩ khi tham gia chương trình, Tuấn Dương sẽ loay hoay nhiều hơn. Nên khi xem xong các tập, tôi lại thấy chồng mình làm rất tốt”, cô tự hào bày tỏ.

Ngoài vợ chồng Tuấn Dương - Lucie Nguyễn, sự kiện Mẹ tuyệt vời nhất còn có sự góp mặt của Đăng Khôi - Thủy Anh, Phí Ngọc Hưng - Mỹ Nhân, Mạnh Cường - Hương Giang. Chia sẻ tại buổi trò chuyện, Đăng Khôi cho biết bản thân đang rất hạnh phúc khi có một tổ ấm viên mãn, đặc biệt là một người vợ “điểm 10”. Đây cũng là lúc nguồn cảm hứng âm nhạc quay trở lại bùng nổ hơn.

Chia sẻ thêm về vợ, Đăng Khôi thừa nhận anh là một người “lụy gia đình”, và việc tham gia chương trình giúp anh thấu hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của Thủy Anh suốt hành trình nam ca sĩ cống hiến cho nghệ thuật.

Trong khi đó, Phí Ngọc Hưng cho biết sau chương trình anh đã hiểu và yêu vợ hơn rất nhiều, biết lắng nghe và chia sẻ với vợ nhiều hơn, đặc biệt trong hành trình chăm sóc và dạy con. Đồng quan điểm, Mạnh Cường chia sẻ mặc dù ngay từ lúc còn yêu nhau, anh và Hương Giang đã luôn có sự đồng điệu, chia sẻ cho nhau mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng phải đến khi trải qua 48 giờ chăm con một mình, anh mới thấy “vợ tuyệt vời đến như thế nào”.