Nam ca sĩ kể quá khứ đi hát gian truân, bất ngờ được đồng nghiệp tặng… vàng

Có cho mình sự nghiệp như hiện tại, Long Nhật nói anh không thể quên quãng thời gian những năm 1989, khi đi hát cho Đoàn ca nhạc nhẹ của thành phố Huế. Thời điểm đó, nam ca sĩ trốn nhà để vào Đà Nẵng theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Dẫu bị gia đình cấm cản nhưng giọng ca Tóc em đuôi gà vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi của sân khấu. Sau đó, ông gia nhập đoàn ca múa nhạc Hải Đăng – nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp.

Ký ức khó quên của Long Nhật

Ngoài tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu, Long Nhật còn góp mặt trong các gameshow. Gần đây ông tham gia chương trình Dấu ấn tình ca Ảnh: NSX

Ca sĩ Long Nhật kể những năm 1989, bản thân không bao giờ nghĩ đến chuyện nổi tiếng, càng không nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Thời ấy, các đoàn nghệ thuật nhà nước còn khó khăn, nhưng nghệ sĩ lại “rất sướng” theo cách riêng khi không phải lo cơm áo gạo tiền, mọi thứ đã có đoàn, có nhà nước lo. Thay vào đó, nghệ sĩ chỉ tập trung vào chuyên môn là việc luyện tập và biểu diễn.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Khi đó, tôi không bao giờ nghĩ tới cát sê, ăn củ khoai, củ sắn hay gói xôi cũng được miễn là tối được lên sân khấu hát. Cả ngày không nghĩ gì ngoài việc đến tối sẽ được ra ngoài biểu diễn. Đó là một thời vừa đi hát, vừa học trong một đoàn ca nhạc lớn”.

Kể về giai đoạn rực rỡ và tự hào nhất, Long Nhật không ngần ngại nhắc về 5 năm đầu tiên ở đoàn Hải Đăng. Ca sĩ sinh năm 1967 tiết lộ thời điểm đó, đoàn có một tiêu chí là không mời ngôi sao từ TP.HCM ra mà đào tạo những nhân tố trẻ. Trong môi trường ấy, nhiều giọng ca tài năng đã được phát hiện và nổi tiếng như Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh, Ánh Tuyết… Với Long Nhật, đó không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những thần tượng lớn trong lòng ông.

Long Nhật tiết lộ có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Hạnh, ca sĩ Ngọc Thúy... Ảnh: NSX

Trong đó, Ánh Tuyết như là người chị, Mỹ Hạnh là cô em, Ngọc Thúy là người bạn thân thiết của Long Nhật. Giọng ca Tóc em đuôi gà bật mí thêm mỗi tối diễn xong, dù có bao nhiêu bạn bè hay khán giả rủ đi ăn, đi chơi nhưng ông vẫn nhất quyết ở lại xem các đồng nghiệp biểu diễn.

Khi chuyển sang Hải Đăng 2, đoàn bắt đầu mời những giọng ca nổi tiếng về biểu diễn. Long Nhật nhớ như in buổi đầu tiên có sự góp mặt của danh ca Bảo Yến tại Cam Ranh, đang hát nửa chừng thì mất điện. Tưởng như đêm diễn sẽ gián đoạn, nhưng khán giả vẫn không bỏ về mà còn cổ vũ các ca sĩ không cần hát, chỉ cần nhảy là được. Thế là các ca sĩ vẫn tiếp tục nhảy trong ánh đèn pin mà khán giả rọi lên từ phía dưới, tạo nên một ký ức khó quên. Với nam ca sĩ, điều đó đã chứng minh cho sức ảnh hưởng của một thế hệ nghệ sĩ trong ký ức của ông.

Đặc biệt, Long Nhật tiết lộ một kỷ niệm đặc biệt mà mỗi khi nhớ lại, anh vẫn không khỏi xúc động. Đó là buổi chiều gần tết, Ngọc Thúy kéo anh ra một góc để tặng quà. Món quà là 5 phân vàng được gói cẩn thận trong 3 - 4 lớp giấy báo. “Đó không chỉ là món quà vật chất trong thời điểm khó khăn, mà còn là tình đồng nghiệp, tình chị em ấm áp giữa những người nghệ sĩ trẻ”, nam ca sĩ bày tỏ.