Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới

Ca sĩ Đoan Trường cho biết anh luôn tự hào khi mang hình ảnh cờ Việt Nam du lịch khắp thế giới.
Chia sẻ với Thanh Niên, ca sĩ Đoan Trường cho rằng mang lá cờ Việt Nam ra nước ngoài, dù là trong các hoạt động cá nhân, đều thể hiện lòng yêu nước, sự gắn bó với quê hương, nguồn cội. "Tôi muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua lá cờ để góp một phần nho nhỏ vào sự quảng bá du lịch của đất nước", anh nói và cho biết đến thời điểm hiện tại, anh đã đi qua 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và gần 300 tỉnh thành trên khắp các châu lục.
Theo Đoan Trường, mỗi nghệ sĩ sẽ có những cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước riêng, cùng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc, như ra mắt MV, diễu hành, thay đổi hình đại diện trên các trang mạng xã hội hay đi "bão" khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng. Với nam ca sĩ kiêm blogger du lịch này, từ hơn 10 năm trước, anh đã chọn cách đưa hình ảnh lá cờ Việt ra thế giới gắn liền với hàng chục danh thắng tại các quốc gia, vùng lãnh thổ mình đặt chân đến.
