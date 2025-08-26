Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới

Thiên Anh
Thiên Anh
26/08/2025 15:54 GMT+7

Ca sĩ Đoan Trường cho biết anh luôn tự hào khi mang hình ảnh cờ Việt Nam du lịch khắp thế giới.

Chia sẻ với Thanh Niên, ca sĩ Đoan Trường cho rằng mang lá cờ Việt Nam ra nước ngoài, dù là trong các hoạt động cá nhân, đều thể hiện lòng yêu nước, sự gắn bó với quê hương, nguồn cội. "Tôi muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua lá cờ để góp một phần nho nhỏ vào sự quảng bá du lịch của đất nước", anh nói và cho biết đến thời điểm hiện tại, anh đã đi qua 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và gần 300 tỉnh thành trên khắp các châu lục.

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới - Ảnh 1.

Hình ảnh lá cờ Việt Nam trước thác nước Niagara - kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới nằm trên biên giới tự nhiên giữa Mỹ và Canada

ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới - Ảnh 2.

Nhân dịp 30.4.2025, Đoan Trường lưu lại hình ảnh đáng nhớ trong hành trình khám phá thế giới của mình thông qua lá cờ cầm tay, nón và áo in cờ đỏ sao vàng. Ảnh được chụp tại Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina

ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới - Ảnh 4.

Ngay khi Mông Cổ mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, Đoan Trường có dịp check-in cùng lá cờ Việt Nam tại quảng trường trước tượng Thành Cát Tư Hãn ở thủ đô Ulaanbaatar, sau đó trao tặng lá cờ cho một người bạn Mông Cổ

ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới - Ảnh 6.

Đoan Trường thích nhất là kết hợp áo dài và cờ Việt Nam. Anh đã lưu lại hình ảnh rất Việt Nam này tại thành phố màu xanh Chefchaouen ở Morocco - danh thắng thu hút du khách bởi cảnh quan độc đáo với sắc xanh bao trùm mọi ngóc ngách của khu phố cổ

ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới - Ảnh 7.

“Thung lũng Mặt Trăng” Wadi Rum - nổi tiếng với cảnh quan ngoạn mục, với những ngọn núi đá sa thạch, vòm đá tự nhiên và các di tích lịch sử hàng ngàn năm tuổi. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là điểm đến lý tưởng cho du lịch khám phá, leo núi, cắm trại dưới bầu trời đầy sao; từng xuất hiện trong các phim bom tấn The Martian, Star Wars...

ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới - Ảnh 8.

Tấm hình mà Đoan Trường trân quý nhất là khoảnh khắc trao tặng lá cờ lưu niệm nhân dịp đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng Jordan để đoạt vé vào tứ kết Asian Cup năm 2019 tại quảng trường trung tâm thủ đô Amman, Jordan

ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới - Ảnh 10.

Là 1 trong 4 trụ sở của Liên Hiệp Quốc trên thế giới, tòa nhà ở Geneva, Thụy Sĩ (nằm trong khuôn viên rộng lớn hướng ra hồ Geneva với tầm nhìn là dãy núi Apls hùng vĩ) thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Đoan Trường check-in nơi đây với lá cờ Tổ quốc cài sẵn trong điện thoại

ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ mang hình ảnh lá cờ Việt Nam đi khắp thế giới - Ảnh 11.

"Trên những hành trình chinh phục tiếp theo, tôi cũng sẽ dành một ngăn nhỏ trong hành trang của mình cho những hình ảnh lá cờ Việt Nam", anh khẳng định

ẢNH: NVCC

Theo Đoan Trường, mỗi nghệ sĩ sẽ có những cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước riêng, cùng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc, như ra mắt MV, diễu hành, thay đổi hình đại diện trên các trang mạng xã hội hay đi "bão" khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng. Với nam ca sĩ kiêm blogger du lịch này, từ hơn 10 năm trước, anh đã chọn cách đưa hình ảnh lá cờ Việt ra thế giới gắn liền với hàng chục danh thắng tại các quốc gia, vùng lãnh thổ mình đặt chân đến.

