Nam ca sĩ nghẹn ngào kể tuổi thơ bán bánh dạo sau khi mồ côi cha

Trong tập 158 Mái ấm gia đình Việt, hoàn cảnh của Phạm Diễm Quỳnh khiến ca sĩ Quách Tuấn Du và diễn viên Phương Trinh Jolie không khỏi xót xa. Cha mất vì bệnh ung thư, hiện cô bé sống cùng mẹ (Nguyễn Mộng Thùy) và em trai (Nguyễn Thiên Ân).

Phương Trinh Jolie và Quách Tuấn Du khóc nghẹn trước hoàn cảnh của các em nhỏ mồ côi ẢNH: NSX

Sau khi chồng qua đời, chị Thùy từng lập gia đình mới và sinh bé Thiên Ân, nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Khi mang thai, chị bị chồng bỏ rơi, từ đó một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Mỗi ngày, chị Thùy làm bánh để bán. Trung bình chị kiếm được khoảng 100.000 – 200.000 đồng/ngày, song thu nhập bấp bênh. Hiện tại, chị Thùy bị bướu, gout phải uống thuốc thường xuyên, mỗi lần khám tốn gần 500.000 đồng.

Ông bà ngoại của Diễm Quỳnh sống gần nhà, thường xuyên giúp đỡ, trông cháu và hỗ trợ ít tiền cho em đi học. Bữa cơm của gia đình thường rất đạm bạc, hôm bán được hàng thì có thịt cá, còn khó khăn thì chỉ rau luộc chấm muối hoặc cơm chan nước lạnh. Mỗi sáng, Diễm Quỳnh dậy sớm phụ mẹ làm bánh trước khi đến trường.

Dù cha mất từ khi còn nhỏ, nhưng trong ký ức của em, cha luôn là người đàn ông điềm đạm, tình cảm. Đến nay, Diễm Quỳnh vẫn giữ bên mình chiếc áo mà cha từng tặng - kỷ vật gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie cũng không giấu được xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng, bày tỏ sự cảm kích trước những hy sinh lặng lẽ của người mẹ dành cho con. Cô gửi lời động viên đến Diễm Quỳnh, khích lệ em hãy nỗ lực học tập thật giỏi để báo hiếu mẹ mình.

Phương Trinh Jolie động viên Diễm Quỳnh vươn lên trong cuộc sống ẢNH: NSX

Quách Tuấn Du trải lòng

Với ca sĩ Quách Tuấn Du, mỗi lần tham gia Mái ấm gia đình Việt là một lần sống lại tuổi thơ cơ cực, khó khăn nhưng đầy nghị lực. Anh kể lại quãng thời gian từng đi bán bánh dạo để phụ giúp mẹ, trước khi trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến.

“Cha mất khi tôi 10 tuổi, tôi sống cùng mẹ và cô ruột. Năm 35 tuổi, mẹ tôi quyết định không đi bước nữa để nuôi 5 người con. Tôi thấy mẹ quá vất vả nên tìm cách kiếm tiền phụ giúp, tự học làm bánh quai vạc rồi đi bán dạo. Đến bây giờ, dù làm được nhiều hay ít, tôi vẫn luôn hướng về mẹ trước hết”, nam ca sĩ chia sẻ.

Không mặc cảm hay tự ti về số phận, Quách Tuấn Du xem tuổi thơ khó khăn là bài học quý giá giúp anh không ngừng cố gắng. Trước ước mơ trở thành chiến sĩ công an của Diễm Quỳnh, anh liên tục gửi lời khích lệ, tiếp thêm niềm tin và động lực để cô bé vững bước trên hành trình phía trước.

Trải qua các vòng thử thách, Quách Tuấn Du và Phương Trinh Jolie mang về 94 triệu đồng, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, diễn viên 8X còn tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng tiền mặt. Ca sĩ Quách Tuấn Du tặng gia đình em Tuyết Mai và em Diễm Quỳnh, mỗi gia đình 10 triệu đồng.