Nam ca sĩ sở hữu ca khúc 300 triệu view, hôn nhân viên mãn ở tuổi 50

Sau thành công của Đinh Show diễn ra ở Hà Nội hôm 26.12, Phan Đinh Tùng vừa thực hiện sự kiện Đinh Birthday tại TP.HCM. Đây là buổi gặp gỡ thân mật khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm tuổi 50 của nam ca sĩ, đồng thời là dịp để anh hé lộ những dự án âm nhạc mới. Sự kiện có sự góp mặt của nhóm MTV, rapper Đinh Tiến Đạt, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất…

Phan Đinh Tùng trình diễn thăng hoa trên sân khấu ẢNH: NVCC

Nếu Đinh Show tại Hà Nội gây ấn tượng mạnh bởi sự đầu tư về âm thanh, hình ảnh thì Đinh Birthday lại mang một màu sắc khác. Tại sự kiện, Phan Đinh Tùng có dịp thể hiện loạt ca khúc như Say một đời vì em, Một vòng Việt Nam, Hào khí Việt Nam… dành tặng bạn bè, đồng nghiệp.

Loạt dự án của Phan Đinh Tùng trong năm 2026

Tại sự kiện, Phan Đinh Tùng cũng có dịp công bố các dự án ra mắt năm 2026. Sau thành công của đêm nhạc ở Hà Nội, nam ca sĩ cho biết anh đang bước vào một giai đoạn mới, nơi các dự án không chỉ dừng lại ở biểu diễn mà còn mang sự kỳ vọng mở rộng về quy mô.

Từ quan điểm đó, Phan Đinh Tùng lên kế hoạch làm mới Khúc hát mừng sinh nhật. Đây là bài hát gắn với tên tuổi của nam ca sĩ, đạt hơn 300 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Việc “khoác áo mới” cho một tác phẩm quen thuộc được xem là một thử thách, song cũng khiến Phan Đinh Tùng không khỏi hào hứng.

Nam ca sĩ bộc bạch: "Với hành trình đi tìm kiếm bản hit tiếp theo quá gian nan. Khi mình đi qua sườn dốc bên kia, mình đầu tư nhưng phải thừa nhận rằng mình không còn lượng khán giả nồng nhiệt như thời đỉnh cao. May thay, đến giai đoạn này, tôi phát hiện rằng tại sao mình phải đi tìm bản hit mới, trong khi mình đã có một ca khúc 'cực khủng' rồi".

Nam ca sĩ bật mí trong năm 2026 sẽ trình làng nhiều dự án âm nhạc để đáp lại tình cảm của khán giả ẢNH: NVCC

Ở dự án remake, Phan Đinh Tùng dự kiến mời 5 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục cùng góp giọng, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhiều anh tài, chị đẹp và những gương mặt trẻ của Tân binh toàn năng. Đây là một dự án mang tính thử thách cao, đòi hỏi khả năng kết nối nghệ sĩ quốc tế, tổ chức sản xuất quy mô lớn và giữ được tinh thần nguyên bản của ca khúc, được nam ca sĩ xác định là dự án trọng điểm trong năm 2026.

Một kế hoạch dài hơi khác cũng được công bố là chuỗi các đêm nhạc mang thương hiệu ĐINH. Theo đó, Phan Đinh Tùng dự kiến tổ chức đêm nhạc tại TP.HCM vào 20.6, tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), tiếp tục tại Las Vegas (Mỹ) vào ngày 28.11 và khép lại tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 26.12. Nam ca sĩ cho biết anh đang làm việc cùng những nhân sự giàu kinh nghiệm nhằm từng bước hiện thực hóa các dự án này.

Một trong những động lực để Phan Đinh Tùng hoạt động mạnh mẽ trong năm 2026 đến từ sự hậu thuẫn từ người bạn đời. Sau khi kết hôn, ca sĩ Thái Ngọc Bích gác lại đam mê để tập trung làm hậu phương cho chồng. Phan Đinh Tùng chia sẻ người bạn đời có tính cách nhẹ nhàng, không thích bon chen. Từ khi cô lui về chăm lo cho tổ ấm nhỏ, nam ca sĩ có thêm động lực để thực hiện các dự án nghệ thuật, phục vụ khán giả, đặc biệt là sau show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai.