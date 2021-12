Năm của phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Trong 2 năm 2020 - 2021 nền kinh tế đã gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ bản các DN đã biết và thích ứng linh hoạt với đại dịch. Vì vậy, nhiều đơn vị dệt may như May 10 cũng đã về đích cho cả năm 2021, có tăng nhẹ so với năm 2020. Hiện công ty đã có đơn hàng xuất khẩu đến trong quý 2/2022 và thị trường trong nước cũng dần dần hồi phục. Nhưng các khó khăn vẫn còn đó, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; đứt gãy chuỗi logistics như thiếu container, giá cước vận tải tăng cao chưa có dấu hiệu giảm… sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam.

Về cơ bản, Chính phủ đã thay đổi phương án phòng chống dịch và tiếp tục đi theo hướng sống chung, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất. Đồng thời các chính sách kích thích kinh tế, hỗ trợ cho cả các DN, người lao động từ Chính phủ sẽ thúc đẩy kinh tế trong năm mới hồi phục mạnh và đi lên. Cùng với nỗ lực của chính các DN thì kỳ vọng kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh hơn.

Ông Thân Đức Việt (Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần May 10)