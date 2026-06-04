Nam diễn viên là bố 5 con, bật khóc nhắc về tuổi thơ thiếu tình thương

Tập 189 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của diễn viên Duy Khương và Á hậu Đỗ Cẩm Ly. Cả hai cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ tại chương trình, Duy Khương cho biết: “Mình là cha của 5 bé rồi nên càng hiểu hơn tấm lòng của cha mẹ. Tôi thấy mình may mắn khi được tham gia chương trình, được góp sức sẻ chia và đồng hành cùng những em nhỏ đang gặp khó khăn”.

Duy Khương cùng dàn khách mời bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ Ảnh: NSX

Dù luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để động viên các nhân vật, Duy Khương vẫn không giấu được sự xúc động khi lắng nghe những câu chuyện mất mát của các em nhỏ. Chứng kiến các em phải lớn lên trong thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm, nam diễn viên nhiều lần nghẹn ngào, thậm chí bật khóc nức nở vì đồng cảm với những thiệt thòi mà các em đã trải qua.

Điển hình là khi lắng nghe câu chuyện của Lý Gia Vỹ - lớn lên trong sự yêu thương của bà và mẹ, không biết cha là ai khiến dàn khách mời nghẹn lòng. Biến cố tiếp tục ập đến khi năm ngoái, mẹ cậu bé qua đời vì bạo bệnh. Trước đó không lâu, ông ngoại cũng mất vì ung thư. Những mất mát liên tiếp khiến tuổi thơ của Vỹ phủ đầy khoảng trống. Hiện nay, em chỉ còn bà ngoại là người thân gần gũi nhất.

Nguồn hỗ trợ chính của hai bà cháu hiện nay đến từ người cậu ruột làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, anh cũng có hoàn cảnh khó khăn và phải nuôi con nhỏ nên chỉ có thể phụ giúp phần nào tiền điện nước và bữa ăn hằng ngày. Cuộc sống của hai bà cháu còn nhận được sự đùm bọc, sẻ chia từ bà con hàng xóm. Có những ngày túng thiếu, hai bà cháu chỉ đủ tiền mua một suất cơm 10.000 đồng để cùng chia nhau qua bữa.

Dàn khách mời động viên gia đình em Gia Vỹ trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Trải lòng của Duy Khương

Theo dõi câu chuyện, Duy Khương bật khóc nức nở. Nam diễn viên cho biết bản thân cũng là một đứa trẻ không biết mặt cha mình nên càng thấu hiểu những tổn thương mà Vỹ phải trải qua. “Tôi thật sự rất xúc động khi theo dõi hoàn cảnh em Vỹ. Bởi hoàn cảnh của tôi cũng vậy, cũng là một đứa trẻ lớn lên không có cha, không biết mặt cha mình như thế nào. Nếu có một điều ước, tôi ước tất cả những người làm cha làm mẹ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng đừng bao giờ bỏ con mình”, Duy Khương chia sẻ.

Nhắc về những năm tháng sống trong căn nhà thuê xuống cấp, chứng kiến mẹ quần quật làm việc để nuôi ba con nhỏ, Duy Khương nhiều lần nghẹn ngào không nói nên lời. Nam diễn viên tâm sự: “Tôi vẫn nhớ câu nói mà mẹ tôi từng nói trong những ngày tháng cùng cực nhất. Lúc đó, mẹ không ước điều gì tốt đẹp nhất nữa, mẹ ước ngủ tới sáng cả gia đình mất hết đi, vì đã quá khổ. Tôi thấy ở những lúc khó khăn nhất cuộc đời, điều ước cũng không còn đẹp nữa”.

Đại Nghĩa bày tỏ sự bất ngờ và xúc động khi lần đầu nghe đồng nghiệp trải lòng sâu sắc về tuổi thơ của mình. Nam MC cho biết dù thường xuyên làm việc cùng nhau nhưng đây là lần hiếm hoi Duy Khương chia sẻ những góc khuất trong cuộc sống. Anh dành sự cảm phục trước nghị lực của nam diễn viên khi không chỉ thay đổi cuộc sống bản thân mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.