Nam diễn viên nghẹn ngào nói về điều tiếc nuối trong sự nghiệp

Với Trong nhà ngoài ngõ - Hẻm không tình yêu, Lạc Hoàng Long đảm nhận vai Giỏi - chàng trai mồ côi sống bằng nghề sửa xe máy đầu hẻm. Không biết chữ, cuộc sống nhiều thiếu thốn nhưng anh luôn lạc quan, nghĩa tình và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Chính sự chân thành ấy đã khiến nhân vật trở thành một trong những mảnh ghép ấm áp của xóm trọ đầy tiếng cười.

Lạc Hoàng Long kết hợp cùng nghệ sĩ Thanh Ngọc trong Hẻm không tình yêu ẢNH: NSX

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn, Lạc Hoàng Long cho biết ngay từ khi đọc kịch bản, nam diễn viên đã bị thu hút bởi tính cách tích cực của nhân vật. Anh cho biết: “Giỏi sống trong một con hẻm lúc nào cũng đầy những câu chuyện bất ngờ, nhưng điều khiến tôi thích nhất là nhân vật này luôn nhìn cuộc đời theo hướng tích cực. Dù không biết chữ, hoàn cảnh thiếu thốn nhưng vẫn mang đến năng lượng rất đẹp và luôn muốn kết nối mọi người lại với nhau”.

Theo nam diễn viên, Giỏi có nhiều điểm khác biệt so với những vai diễn trước đây: “Tôi từng đóng khá nhiều nhân vật lịch lãm, sang trọng, mặc vest hoặc theo hình tượng thư sinh, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo thun, quần jeans, đội chiếc nón cũ của một anh thợ sửa xe, tôi lại thấy mình gần gũi và thoải mái hơn rất nhiều”.

Lạc Hoàng Long cho rằng chính sự giản dị đó giúp khán giả dễ đồng cảm với nhân vật. “Những nhân vật đời thường luôn có sức sống riêng. Tôi mong khán giả nhìn thấy Giỏi như một người hàng xóm thân quen chứ không chỉ là một vai diễn trên màn ảnh”.

Lạc Hoàng Long trải lòng về nghề

Không chỉ dành nhiều tình cảm cho diễn xuất, Lạc Hoàng Long còn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ trở thành biên kịch và đạo diễn. Anh tiết lộ bản thân đã chuẩn bị một dự án web drama từ nhiều năm nay và hy vọng sẽ sớm thực hiện. “Tôi muốn làm những sản phẩm tử tế nhất, những câu chuyện thật gần với cuộc sống để người xem tìm thấy chính mình trong đó”, nam diễn viên chia sẻ.

Lạc Hoàng Long ấp ủ tự viết kịch bản, đóng chính trong dự án web drama ẢNH: NSX

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, Lạc Hoàng Long cho biết điều khiến bản thân tự hào nhất cũng là điều day dứt nhất lại gắn liền với mẹ. Anh tâm sự: “Mẹ luôn là người động viên tôi theo nghề. Mẹ dặn dù làm gì cũng phải làm nghề tử tế, làm nghề đàng hoàng và cứ kiên trì với con đường mình đã chọn”.

Nam diễn viên xúc động khi nhắc đến người mẹ đã qua đời trước khi kịp chứng kiến những thành quả của con trai: “Điều tiếc nuối lớn nhất là khi khán giả bắt đầu biết đến mình nhiều hơn thì mẹ lại không còn ở đây để thấy điều đó”.

Chính lời dạy của mẹ cũng trở thành kim chỉ nam giúp Lạc Hoàng Long vượt qua những giai đoạn khó khăn của nghề diễn. Theo nam diễn viên, nghệ thuật là con đường không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần còn đam mê thì vẫn phải tiếp tục bước đi. “Có những lúc mình chán nản, cảm thấy con đường quá khó. Nhưng nếu chưa thử thì sẽ không bao giờ biết mình có làm được hay không. Cứ thử, cứ đi tiếp rồi sẽ tìm thấy câu trả lời”, anh bộc bạch.

Khi được hỏi điều gì tạo nên một diễn viên chuyên nghiệp, Lạc Hoàng Long khẳng định năng khiếu chỉ là điều kiện ban đầu. Anh nói: “Năng khiếu là phải có, nhưng chỉ năng khiếu thôi thì chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là rèn luyện mỗi ngày, học mãi để mình ngày càng hoàn thiện hơn”.