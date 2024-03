Nam Định: Kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 5.3, thông tin từ Tỉnh ủy Nam Định cho biết, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc vừa chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 của Thường trực Ban Chỉ đạo và có những chỉ đạo liên quan đến nhiều vụ án trên địa bàn.

Theo đó, tại phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã nghe báo cáo về tình hình, tiến độ, kết quả xử lý đối với 7 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Lưu Văn Long về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Đồng thời, đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ toàn bộ vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ TKT đến Viện KSND tỉnh Nam Định đề nghị truy tố.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại UBND xã Minh Thuận (H.Vụ Bản); khởi tố bổ sung tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với bị can Trần Xuân Nậm, nguyên Chủ tịch UBND xã này.

Cùng đó, các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh (H.Nghĩa Hưng).

Thanh tra tỉnh đã hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra theo kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh, Ban Cán sự đảng TAND tỉnh Nam Định tích cực, chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, theo tinh thần làm rõ đến đâu, xử lý đến đó, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.