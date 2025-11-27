Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nam Định thua cay đắng đại diện Thái Lan ở phút bù giờ, hết cơ hội ở châu Á

Thu Bồn
Thu Bồn
27/11/2025 19:11 GMT+7

Nhận 2 bàn thua ở những phút bù giờ cuối trận, CLB Nam Định chịu thất bại cay đắng trước đại diện của bóng đá Thái Lan Ratchaburi. Cánh cửa đi tiếp đến vòng 16 của AFC Champions League Two cũng đóng sầm lại với đội bóng thành Nam.

Chiều 27.11, CLB Nam Định làm khách trên sân của CLB Ratchaburi (Thái Lan), ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F giải AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2025-2026. Đây là màn so tài cân tài cân sức của 2 CLB thuộc 2 nền bóng đá được xem là đối trọng ở khu vực Đông Nam Á: Việt Nam và Thái Lan.

Nam Định phung phí cơ hội

Trận đấu "nóng" lên ngay từ những phút đầu, khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Những cú dứt điểm về phía khung thành của nhau liên tục được tạo ra. Tuy nhiên, trong khoảng nửa đầu hiệp 1, CLB Nam Định tạo ra thế trận tốt hơn, với nhiều tình huống gây sóng gió về phía khung thành đội Ratchaburi.

Nam Định thua cay đắng đại diện Thái Lan ở phút bù giờ, hết cơ hội ở châu Á- Ảnh 1.

Đội chủ nhà (áo cam) đánh bại đội Nam Định

Ảnh: CLB

Trong đó, đội bóng thành Nam thường xuyên chọn phương án tấn công biên và lật vào trong. Dù vậy, những pha đánh đầu của các cầu thủ CLB Nam Định ở bên trong vòng cấm lại không chuẩn xác hoặc chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương. Pha bóng đáng chú ý đến ở phút thứ 10, Percy Tau đi bóng tốc độ và tạt vào trong, Lucas Alves bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Ratchaburi đã đổ người cản phá.

Cuối hiệp 1, CLB Nam Định có cơ hội rõ ràng để mở tỷ số, nhưng lại bỏ lỡ cực đáng tiếc. Phút 40, Brenner làm tường để Lý Công Hoàng Anh băng vào vòng cấm địa Ratchaburi. Nhưng khi trước mắt chỉ còn thủ môn đối phương, Lý Công Hoàng Anh lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

Ở hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra gay cấn với những đợt tấn công liên tục của hai đội. Nhưng có thể nói, các chân sút của cả CLB Nam Định lẫn Ratchaburi đều có một ngày thi đấu khá vô duyên. Nhiều cơ hội thuận lợi bị cầu thủ 2 đội phung phí. Trong đó, người hâm mộ của đội chủ nhà Ratchaburi có quyền phải tiếc nuối nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng phải nhắc đến thủ môn Caique Santos, khi "người gác đền" của đội bóng thành Nam đã chơi quá hay với nhiều pha cứu thua.

2 bàn thắng ở phút bù giờ cuối trận

Trận đấu chỉ được định đoạt khi đã bước vào những phút bù giờ của hiệp 2. Thủ môn đội Nam Định chơi hay trong suốt thời gian thi đấu chính thức, nhưng mắc sai lầm nghiệt ngã cuối trận. Phút 90+2, sau đường treo bóng của cầu thủ đối phương từ biên phải, Caique Santos băng ra với ý định bắt dính nhưng hụt bóng, trao cơ hội cho Sidcley ghi bàn mở tỷ số.

Hưng phấn sau bàn thắng khai thông bế tắc, CLB Ratchaburi có thêm bàn thắng ở phút 90+5. Ikhsan Fandi xử lý hay trong vòng cấm và tung cú sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện của Thái Lan. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Thua trận này, CLB Nam Định trên thực tế không còn cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội. Trên bảng xếp hạng bảng F, Gamba Osaka (Nhật Bản) đứng nhất với 15 điểm sau 5 trận, Ratchaburi đứng nhì với 9 điểm (hiệu số +9), CLB Nam Định hạng ba khi có 6 điểm (hiệu số -2).

