Giải trí Phim

Nam Em tái xuất sau ồn ào tình cảm, khóc nức nở vì Quyền Linh

Thạch Anh
Thạch Anh
04/03/2026 12:22 GMT+7

Sau ồn ào tình cảm, Nam Em gây chú ý khi tham gia tuyển chọn diễn viên cho phim 'Đường về'. Cô được Quyền Linh hướng dẫn trong quá trình nhập vai.

Phim điện ảnh Đường về vừa hoàn tất 3 ngày casting tại TP.HCM. Theo ê kíp, từ khi công bố thông tin tuyển chọn diễn viên, dự án nhận gần 1.000 hồ sơ đăng ký online. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 thí sinh được lựa chọn để casting trực tiếp. Tại đây, các ứng viên không chỉ được yêu cầu thể hiện cảm xúc mà còn phải diễn đi diễn lại nhiều lần để hội đồng đánh giá chiều sâu tâm lý nhân vật.

Buổi casting gây chú ý khi có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với khán giả như Quách Ngọc Tuyên, Nam Em, Nam Anh, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Sỹ Toàn, Hoàng Phi, Long Đẹp Trai, Lê Nam, Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng, Nguyên Thảo, bé Ngân Chi…

Nam Em và dàn sao tại buổi casting Đường về

Nam Em tái xuất sau ồn ào tình cảm, khóc nức nở vì Quyền Linh - Ảnh 1.

Người đẹp Nam Em gây chú ý khi xuất hiện tại buổi casting sau ồn ào tình cảm. Trong quá trình thử vai, người đẹp quê Tiền Giang được Quyền Linh thị phạm ở những phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho nhân vật. Điều này khiến Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 “khóc sướt mướt”

ẢNH: NSX

Ảnh 2.

Lê Bống cho biết cô bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia casting. Theo nữ diễn viên, cô làm việc liên tục từ sáng đến chiều nhằm hoàn thiện phần diễn xuất của mình

ẢNH: NSX

Ảnh 3.

Nam Anh “xé áo” bạn diễn Kha Trần khi nhập vai trong một phân đoạn cao trào. Ngoài ghi dấu ấn ở các cuộc thi nhan sắc, người đẹp sinh năm 1996 còn tích cực thử sức ở lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất

ẢNH: NSX

Ảnh 4.
Ảnh 5.

Buổi casting còn thu hút sự góp mặt của nhiều gương mặt gạo cội trong lĩnh vực diễn xuất như Thùy Trang, Ngọc Hiệp. Gần đây, diễn viên Cô gái xấu xí gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Ai thương ai mến

ẢNH: NSX

Ảnh 6.

Sự góp mặt của Long Đẹp Trai và Lê Nam tại buổi casting được nhiều người quan tâm. Kinh nghiệm diễn xuất cùng sự duyên dáng của bộ đôi hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho dự án

ẢNH: NSX

Ảnh 7.
Ảnh 8.

Quách Ngọc Tuyên và Đoàn Minh Tài tham gia tại buổi tuyển chọn cho phim Đường về

ẢNH: NSX

Đặc biệt, dự án nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong vai trò cố vấn nghệ thuật và giám khảo casting gồm: đạo diễn Trung Lùn, NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Buổi tuyển chọn có sự tham gia của 3 nghệ sĩ gồm Hoài Linh, Quyền Linh và D.O.P K’Linh.

Theo chia sẻ từ ê kíp, bộ đôi NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh ngồi liên tục 3 ngày, mỗi ngày khoảng 12 tiếng để theo dõi, góp ý và trực tiếp thị phạm cho thí sinh. Cả hai không chỉ nhận xét tổng thể mà còn “soi” kỹ từng khung hình biểu cảm cũng như diễn xuất của các ứng viên.

Ảnh 9.

Quyền Linh cho biết anh dành sự quan tâm và ủng hộ các dự án hướng đến giá trị nhân văn. Với Đường về, nam nghệ sĩ tham gia góp ý chuyên môn, trao đổi về cách xây dựng nhân vật và định hướng thông điệp phim. Anh cũng thể hiện mong muốn đồng hành cùng các dự án trẻ có tâm huyết với điện ảnh Việt Nam

ẢNH: NSX

Ảnh 10.

Với NSƯT Hoài Linh, ê kíp tiết lộ nam diễn viên vừa tham gia casting, vừa tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho dự án Đường về. Theo Quách Beem, sự đồng hành của các nghệ sĩ đi trước giúp anh vững tâm hơn trong quá trình thực hiện bộ phim đầu tay

ẢNH: NSX

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, Đường về khai thác những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những bối cảnh ý nghĩa. Côn Đảo được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính. Ngoài ra, phim còn ghi hình tại TP.HCM và một số địa phương khác. Thời gian quay dự kiến kéo dài 4 - 5 tuần, bắt đầu vào cuối tháng 4.2026.

