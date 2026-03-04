Nam Em tái xuất sau ồn ào tình cảm, khóc nức nở vì Quyền Linh

Phim điện ảnh Đường về vừa hoàn tất 3 ngày casting tại TP.HCM. Theo ê kíp, từ khi công bố thông tin tuyển chọn diễn viên, dự án nhận gần 1.000 hồ sơ đăng ký online. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 thí sinh được lựa chọn để casting trực tiếp. Tại đây, các ứng viên không chỉ được yêu cầu thể hiện cảm xúc mà còn phải diễn đi diễn lại nhiều lần để hội đồng đánh giá chiều sâu tâm lý nhân vật.
Buổi casting gây chú ý khi có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với khán giả như Quách Ngọc Tuyên, Nam Em, Nam Anh, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Sỹ Toàn, Hoàng Phi, Long Đẹp Trai, Lê Nam, Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng, Nguyên Thảo, bé Ngân Chi…
Nam Em và dàn sao tại buổi casting Đường về
Buổi casting còn thu hút sự góp mặt của nhiều gương mặt gạo cội trong lĩnh vực diễn xuất như Thùy Trang, Ngọc Hiệp. Gần đây, diễn viên Cô gái xấu xí gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Ai thương ai mến
ẢNH: NSX
Quách Ngọc Tuyên và Đoàn Minh Tài tham gia tại buổi tuyển chọn cho phim Đường về
ẢNH: NSX
Đặc biệt, dự án nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong vai trò cố vấn nghệ thuật và giám khảo casting gồm: đạo diễn Trung Lùn, NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Buổi tuyển chọn có sự tham gia của 3 nghệ sĩ gồm Hoài Linh, Quyền Linh và D.O.P K’Linh.
Theo chia sẻ từ ê kíp, bộ đôi NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh ngồi liên tục 3 ngày, mỗi ngày khoảng 12 tiếng để theo dõi, góp ý và trực tiếp thị phạm cho thí sinh. Cả hai không chỉ nhận xét tổng thể mà còn “soi” kỹ từng khung hình biểu cảm cũng như diễn xuất của các ứng viên.
Thuộc thể loại tâm lý xã hội, Đường về khai thác những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những bối cảnh ý nghĩa. Côn Đảo được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính. Ngoài ra, phim còn ghi hình tại TP.HCM và một số địa phương khác. Thời gian quay dự kiến kéo dài 4 - 5 tuần, bắt đầu vào cuối tháng 4.2026.
