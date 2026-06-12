Nam Em thi Miss Cosmo TP.HCM 2026

Miss Cosmo TP.HCM 2026 là cuộc thi nhan sắc cấp khu vực thuộc hệ thống Miss Cosmo Vietnam, tìm kiếm những cô gái không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình mà còn có bản lĩnh, tư duy, khả năng truyền cảm hứng và đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại. Trong dàn thí sinh năm nay, Nam Em là cái tên nhận được sự chú ý khi quyết định trở lại đấu trường nhan sắc sau quãng thời gian dài đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống.

Chia sẻ về lý do tái xuất, Nam Em cho biết quyết định này không xuất phát từ một sự kiện cụ thể nào mà đến từ quá trình thay đổi bên trong chính bản thân. Người đẹp sinh năm 1996 nhận ra rằng khi nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực, cuộc sống cũng dần mở ra những cơ hội và điều tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, cô xem hành trình tại Miss Cosmo TP.HCM 2026 như cơ hội để làm mới bản thân, vượt qua giới hạn cũ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những người từng trải qua thất bại giống mình.

Nam Anh và Nam Em (phải) tái xuất đường đua nhan sắc ẢNH: H.Đ

Mỹ nhân 9X thừa nhận trưởng thành hơn sau những va vấp. Cô nhìn nhận những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ trong quá khứ là bài học giúp mình thay đổi. Theo người đẹp, việc xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi phía sau đó luôn là áp lực qvà kỳ vọng. Tuy nhiên, thay vì ép bản thân phải đạt được những chuẩn mực hoàn hảo, cô học cách giảm bớt áp lực, tập trung vào sự nỗ lực và chân thành trong từng việc mình làm.

Nam Em: ‘Tôi bị nói là ngoại lệ của showbiz Việt’

Nam Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Cô được biết đến qua nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Thế giới Việt Nam… Thành tích nổi bật nhất của cô là Top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016.

Ngoài các hoạt động nhan sắc, Nam Em còn theo đuổi ca hát và diễn xuất, ghi dấu ấn với các ca khúc như Đơn phương, Chưa bao giờ, Tay trái chỉ trăng… cùng các dự án điện ảnh như Lô Tô, Nhà không bán… Dù sự nghiệp từng nhiều lần đối mặt với sóng gió và tranh cãi đời tư, người đẹp cho biết cô đang nỗ lực từng ngày để viết tiếp một chương mới tích cực hơn cho cuộc đời mình.