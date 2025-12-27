Nam giới khám tiền hôn nhân ở TP.HCM: 63/121 tinh dịch đồ bất thường

Nội dung trên được bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, báo cáo tại hội nghị kỷ niệm 64 năm ngày dân số Việt Nam (26.12.1961 - 26.12.2025) do Chi cục Dân số TP.HCM tổ chức ngày 27.12.

Cảnh báo sức khỏe trước ngưỡng cửa hôn nhân

Bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm cho biết sau gần một tháng triển khai tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 121 cặp đôi, kết quả cho thấy nhiều vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống gia đình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Một trong những vấn đề nổi bật là viêm gan siêu vi B. Trong số 121 nam giới, có 7 trường hợp (5,8%) mắc viêm gan B; ở nữ giới, ghi nhận 8 trường hợp nhiễm bệnh. Đây là bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục và từ mẹ sang con.

Theo bác sĩ Nghiêm, viêm gan B cần được tầm soát và theo dõi chặt chẽ nhằm phòng ngừa nguy cơ xơ gan, ung thư gan. Đặc biệt, với phụ nữ mang thai, kiểm soát bệnh có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn lây truyền từ mẹ sang con. Viêm gan B là một trong ba bệnh lây truyền được ngành y tế đặc biệt lưu ý, bên cạnh HIV và giang mai.

Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm máu cho thấy 8 trường hợp nam giới có chỉ số MCH thấp (phản ánh lượng huyết sắc tố trung bình trong hồng cầu), liên quan đến các rối loạn huyết học có thể mang yếu tố di truyền. Bác sĩ Nghiêm cảnh báo, nếu cả nam và nữ cùng mang gien bệnh, đặc biệt ở thể nặng, trẻ sinh ra có thể phải truyền máu suốt đời.

Trao kết quả khám sức khỏe trước khi kết hôn và tặng quà cho các cặp đôi ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đáng chú ý, sức khỏe sinh sản nam giới cũng bộc lộ nhiều vấn đề khi có 63 trường hợp tinh dịch đồ bất thường, bao gồm tinh trùng yếu, hình dạng tinh trùng bất thường, trong đó 1 trường hợp không có tinh trùng. Những con số này cho thấy nguy cơ vô sinh nam không còn là cá biệt.

Ở nữ giới, ngoài viêm gan B, thăm khám ghi nhận 10 trường hợp thiếu máu, nếu không được điều trị kịp thời có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Ngoài ra, có 3 trường hợp có chỉ số AMH thấp, phản ánh dự trữ buồng trứng giảm, làm giảm khả năng mang thai.

Các bệnh lý phụ khoa cũng được phát hiện với 9 trường hợp u xơ tử cung ở mức theo dõi, 1 trường hợp polyp ngoài tử cung, 1 trường hợp u bì buồng trứng, 9 trường hợp u nang buồng trứng và 9 trường hợp mắc hội chứng buồng trứng đa nang...

Công tác dân số TP.HCM: Kết quả và thách thức

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, cho biết năm 2025, công tác dân số của TP.HCM cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tổng tỷ suất sinh dự ước của TP.HCM đạt 1,51 con/phụ nữ, tăng so với năm trước (1,45 con/ phụ nữ). Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 82,18; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 85,15%. Tỷ số giới tính khi sinh dự ước là 106,5 trẻ nam/100 trẻ nữ, cho thấy TP.HCM cơ bản kiểm soát tốt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Trong năm 2025, TP.HCM đã hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe trước khi kết hôn cho 1.416 cặp thanh niên nam, nữ. Các biện pháp tránh thai được thực hiện với 730.729 trường hợp, đạt 130,02% so với kế hoạch.

Gia đình anh Hữu Nhân (39 tuổi, ở TP.HCM) đoạt giải nhất cuộc thi ảnh đẹp “Gia đình hai con - vẹn tròn hạnh phúc” lần 2 năm 2025 do Chi cục Dân số TP.HCM tổ chức ẢNH: HOÀI NHIÊN

Song song, tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM đạt 76,7 tuổi, cao hơn mức chung của cả nước. Công tác chăm sóc người cao tuổi được chú trọng với 270.731 trường hợp được lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, đạt tỷ lệ 28,5% theo kế hoạch.

Ông Trung nhìn nhận việc triển khai thực hiện công tác dân số trên địa bàn TP.HCM sắp tới vẫn còn nhiều khó khăn. Dù tổng tỷ suất sinh năm 2025 có xu hướng tăng nhưng vẫn ở mức rất thấp, tiếp tục báo động tình trạng mức sinh thấp kéo dài của thành phố.

Tại hội nghị, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, không chỉ của riêng ngành y tế mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM kêu gọi các cấp, ngành tăng cường đầu tư, triển khai đồng bộ giải pháp khuyến khích sinh đủ 2 con và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển bền vững TP.HCM.