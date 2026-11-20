Theo bác sĩ Kshitij Raghuvanshi, chuyên gia tiết niệu tại Bệnh viện Ruby Hall Clinic (Ấn Độ), nam giới lớn tuổi không nên chủ quan khi thói quen tiểu tiện thay đổi bất thường, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Đi tiểu nhiều không phải lúc nào cũng báo hiệu bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, nam giới không nên xem đây là điều "hiển nhiên" khi về già ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

6 nguyên nhân khiến nam giới đi tiểu nhiều

Phì đại Tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt có thể to dần theo tuổi, chèn ép niệu đạo và cản trở dòng nước tiểu. Người bệnh thường tiểu nhiều lần, tiểu đêm, dòng nước tiểu yếu, khó bắt đầu tiểu hoặc cảm giác tiểu không hết.

Ung thư tuyến tiền liệt. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường ít triệu chứng. Khi tiến triển, một số người có thể gặp khó khăn khi tiểu tiện hoặc tiểu ra máu. Tuy nhiên, tiểu nhiều không đồng nghĩa với ung thư. Xét nghiệm PSA có thể được bác sĩ chỉ định để đánh giá nguy cơ khi cần thiết.

Bệnh tiểu đường. Đường huyết tăng cao khiến thận đào thải glucose qua nước tiểu, kéo theo lượng nước tiểu tăng. Người bệnh có thể kèm khát nước, mệt mỏi, nhìn mờ hoặc sụt cân bất thường.

Nhiễm trùng đường tiết niệu. Bệnh có thể gây buồn tiểu liên tục, tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục hoặc có mùi bất thường. Nếu kèm sốt, rét run hoặc đau vùng hông lưng, cần đi khám sớm.

Bàng quang tăng hoạt. Người mắc bệnh thường đột ngột buồn tiểu, khó nhịn, đi tiểu nhiều lần ban ngày và thức giấc giữa đêm. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể hướng dẫn tập luyện bàng quang hoặc sử dụng thuốc.

Caffeine, rượu bia và thuốc. Cà phê, trà chứa caffeine và rượu bia có thể làm tăng cảm giác buồn tiểu. Thuốc lợi tiểu cũng khiến người dùng đi vệ sinh thường xuyên hơn, nhất là khi sử dụng vào buổi tối.

Khi nào nam giới cần đi khám?

Đi tiểu nhiều sau khi uống nhiều nước hoặc sử dụng caffeine chưa chắc là dấu hiệu bệnh lý. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, ảnh hưởng giấc ngủ hoặc đi kèm tiểu buốt, tiểu khó, người bệnh nên khám chuyên khoa tiết niệu.

Đặc biệt, tiểu ra máu dù chỉ một lần cũng cần được kiểm tra sớm.

Tùy triệu chứng, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra đường huyết, xét nghiệm PSA hoặc siêu âm để xác định nguyên nhân.

Nam giới sau tuổi 50 không nên mặc định tiểu đêm nhiều là hệ quả tất yếu của lão hóa. Phát hiện đúng nguyên nhân giúp điều trị phù hợp và bảo vệ sức khỏe hệ tiết niệu.