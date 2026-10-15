Nam người mẫu công khai chuyển giới, tiết lộ muốn thi nhan sắc ở tuổi 44

Cường Bely từng được biết đến là hot boy, người mẫu phi giới tính tại Hà Nội. Bắt đầu làm người mẫu từ năm 18 tuổi, Bely có gần 30 năm gắn bó với thời trang. Sau thời gian dài cân nhắc, nam người mẫu quyết định thực hiện các cuộc phẫu thuật chuyển giới. Bely cho biết lý do chưa thực hiện sớm hơn chủ yếu đến từ điều kiện kinh tế và việc chưa có cơ hội tìm hiểu sâu về bản thân mình.

“Trước đây, vì áp lực kinh tế nên mình chưa có điều kiện tìm hiểu sâu. Công việc người mẫu lúc đó đơn giản là cách để mình kiếm thêm thu nhập. Nếu hiểu bản thân sớm hơn và có đủ kinh tế, có lẽ mình đã không chờ đến tuổi 44 mới phẫu thuật. Nhưng mình tin rằng không bao giờ là muộn để sống đúng với chính mình”, Bely chia sẻ.

Công khai chuyển giới ở tuổi ngoài 40, Cường Bely tin rằng "không bao giờ là quá muộn" Ảnh: NVCC

Hiện tại, Cường Bely dùng tên mới là Nguyễn Hoàng An Nhiên - thể hiện mong muốn về cuộc sống bình yên sau nhiều năm trải qua những thăng trầm. Dù vậy, nam người mẫu vẫn giữ nghệ danh đã gắn bó gần 30 năm. “Điều khiến mình vui là mọi người đón nhận tên mới rất thiện cảm. Nhiều người đã chuyển sang gọi khiến mình thấy ấm áp”, Bely chia sẻ.

Sức khỏe của Cường Bely sau chuyển giới

Trong hơn 2 năm qua, Bely trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, sức khỏe và khả năng giao tiếp chưa ổn định hoàn toàn. Người mẫu hiện chưa thể nói to hoặc những câu dài, vẫn cố gắng duy trì công việc trên máy tính và nhận được sự thông cảm từ khách hàng. Về phía gia đình, người mẫu cho biết mọi người không biết quyết định chuyển giới trước đó. Sau này, Bely mới chia sẻ khiến người thân bất ngờ, cần thêm thời gian để hiểu và chấp nhận.

Dù đang trong giai đoạn hồi phục, Bely đã nghĩ đến những dự định mới. Người mẫu muốn hoàn thiện diện mạo, luyện giọng và trở lại tập luyện khi sức khỏe cho phép. Trong đó, việc cải thiện giọng nói được xem là một ưu tiên bởi ảnh hưởng trực tiếp đến giao tiếp và công việc. Bely dự định tìm gia sư thanh nhạc trong thời gian tới. Khi sức khỏe ổn định và cảm thấy sẵn sàng, người mẫu muốn thử sức tại những cuộc thi sắc đẹp phù hợp.

Cường Bely khi làm người mẫu cùng Bê Trần Ảnh: NVCC

Ở tuổi 44, Bely nhìn nhận tuổi tác có thể tạo ra thử thách nhưng không phải lý do để từ bỏ đam mê. “Mình bắt đầu làm người mẫu từ năm 18 tuổi và vẫn luôn dành tình yêu cho thời trang, nghệ thuật. Tuổi tác có thể là một thử thách, nhưng không phải giới hạn. Mình tin cơ hội luôn tồn tại, và nếu chưa có sân chơi phù hợp, mình sẽ tự tạo ra. Với mình, đam mê không có tuổi, chỉ cần bản thân còn đủ nhiệt huyết để theo đuổi”, người mẫu trải lòng.

Bên cạnh mong muốn trở lại sân khấu, Bely còn hy vọng có dịp gặp gỡ thần tượng là Hoa hậu Hương Giang. Nhìn lại hành trình đã qua, người mẫu cho biết hai điều khiến mình trân trọng nhất là mỗi lần tỉnh dậy sau phẫu thuật và biết bản thân vẫn có thể tiếp tục cuộc sống, cùng những lần gặp gỡ, nhận được sự động viên từ người quen. Với Bely, sự đón nhận ấy giúp bản thân có thêm tự tin trong giai đoạn nhiều thay đổi.

Tên gọi Nguyễn Hoàng An Nhiên vì thế không thay thế Cường Bely trong công việc nghệ thuật, mà đánh dấu một cột mốc cá nhân sau hành trình dài. Trước mắt, Bely ưu tiên hồi phục sức khỏe, thích nghi với diện mạo mới và chuẩn bị cho những dự định tiếp theo khi đủ điều kiện.