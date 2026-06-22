Nam NSƯT ‘chuyên trị’ vai phản diện trên màn ảnh nhỏ là ai?

Hơn 20 năm NSƯT Hồ Phong 'chuyên trị' vai phản diện trên phim truyền hình

Trong phim Lửa trắng đang phát sóng giờ vàng, NSƯT Hồ Phong tiếp tục vào vai phản diện Lão Công, một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy với nhiều mưu tính khó lường. Đây tiếp tục là dạng vai sở trường của nam nghệ sĩ nhưng không vì thế mà trở nên lặp lại.

NSƯT Hồ Phong cho biết anh xây dựng nhân vật bằng những lớp tâm lý phức tạp, khiến cái ác hiện lên không đơn thuần là sự hung hãn mà còn là sự tinh vi, lạnh lùng và đầy toan tính.

NSƯT Hồ Phong tiếp tục vào vai phản diện trong Lửa trắng ẢNH: VFC CUNG CẤP

"Nhân vật phản diện trong phim Lửa trắng có sức nặng tâm lý hơn so với các nhân vật trước đây, bởi Lão Công không chỉ là một ông trùm trong đường dây tội phạm mà bên trong có nhiều mâu thuẫn tâm lý rất phức tạp. Với tôi, đây cũng là một dạng vai đầy thử thách và thú vị", NSƯT Hồ Phong cho biết.

Sinh năm 1972, NSƯT Hồ Phong hiện mang quân hàm trung tá, công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Điều thú vị là dù xuất thân từ môi trường kỷ luật của lực lượng công an, Hồ Phong lại thường xuyên được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những vai phản diện.

Khán giả truyền hình từng quen thuộc với anh qua hàng loạt bộ phim như Đất và người, Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau hay Độc đạo. Ở mỗi tác phẩm, Hồ Phong đều tạo được dấu ấn riêng bằng ánh mắt sắc lạnh, gương mặt phong trần và chất giọng đầy uy lực. Không cần quá nhiều lời thoại, anh vẫn có thể tạo cảm giác áp lực cho người đối diện chỉ bằng thần thái.

Hơn 20 năm làm nghệ thuật, NSƯT Hồ Phong "chuyên trị" vai phản diện trên phim truyền hình ẢNH: VFC CUNG CẤP

Việc liên tục gắn với các vai phản diện từng khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao Hồ Phong hiếm khi đóng chính diện. Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng anh không quá bận tâm đến việc nhân vật là thiện hay ác. Điều anh quan tâm là nhân vật đó có đời sống tâm lý đủ hấp dẫn để khám phá hay không. Theo anh, phản diện thường là những nhân vật nhiều góc khuất, có chiều sâu và mang đến nhiều đất diễn hơn cho diễn viên. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của cái ác trong tác phẩm cũng góp phần làm nổi bật giá trị của cái thiện, giúp thông điệp phim trở nên rõ ràng hơn.

Hơn hai thập niên qua, nam nghệ sĩ gần như trở thành "gương mặt bảo chứng" cho những vai ông trùm xã hội đen, tội phạm ma túy, đại ca giang hồ hay những kẻ thủ đoạn, mưu mô trong phim truyền hình Việt. Thế nhưng phía sau những vai diễn khiến khán giả nhiều lần "nổi da gà" ấy lại là một con người hoàn toàn khác: một chiến sĩ công an tận tụy với nghề và một người đàn ông hết lòng vì gia đình.

Anh có cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài hơn hai thập niên với người vợ làm trong lĩnh vực ngân hàng. Tổ ấm của họ hiện có bốn người con. Trái ngược với hình ảnh những ông trùm máu lạnh trên màn ảnh, Hồ Phong ngoài đời được đồng nghiệp nhận xét là người hiền lành, chân thành và sống tình cảm.

Nam nghệ sĩ cho rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của mình không phải những vai diễn nổi tiếng mà là những khoảnh khắc bình dị bên vợ con sau mỗi ngày làm việc. Dù lịch quay dày đặc, anh vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc gia đình, đưa đón con và san sẻ công việc nhà với vợ. Và chính sự cân bằng giữa nghề nghiệp và cuộc sống đã giúp anh giữ được năng lượng sáng tạo bền bỉ suốt nhiều năm.