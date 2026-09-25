‘Nam Phương hoàng hậu’ của 'Ngọn nến hoàng cung' ngồi ghế giám khảo phim ngắn sinh viên

Lễ khai mạc Liên hoan Phim ngắn sinh viên diễn ra chiều 25.9 tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM với chủ đề “Đa dạng - Sáng tạo - Bền vững”, tập trung khuyến khích những góc nhìn mới của người trẻ, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận quy trình sáng tạo điện ảnh một cách bài bản.

PGS - tiến sĩ Lâm Nhân cùng các thành viên ban giám khảo, cố vấn trong lễ khai mạc LHP ngắn sinh viên ẢNH: THU THỦY

Tham dự lễ khai mạc liên hoan phim (LHP) có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM cùng đại diện Viện Phim Việt Nam, các đạo diễn, biên kịch…

Sân chơi phát hiện và nuôi dưỡng tài năng điện ảnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS - tiến sĩ Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM, khẳng định sân chơi này không dừng ở một cuộc thi mà được thiết kế như một hành trình học tập và sáng tạo, từ phát động, tuyển chọn ý tưởng, kịch bản đến hỗ trợ sản xuất, công chiếu và trao giải.

Song song với đó là các hoạt động tập huấn, cố vấn chuyên môn, kết nối sinh viên với nhà làm phim, chuyên gia và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền thông, công nghiệp sáng tạo. Theo ông, việc học không chỉ diễn ra trong giảng đường mà sản phẩm của sinh viên cũng cần có cơ hội bước vào đời sống đương đại.

PGS - tiến sĩ Trần Yến Chi làm Trưởng ban giám khảo LHP ẢNH: THU THỦY

“Điện ảnh trước hết bắt đầu từ một góc nhìn và được kể theo những cách khác nhau. LHP này chính là không gian cho góc nhìn của giới trẻ. TP.HCM là một đô thị năng động, nơi gặp gỡ của nhiều dòng văn hóa, cộng đồng, ký ức và phương thức sống mới; đó là nguồn chất liệu phong phú cho sáng tạo điện ảnh.

Vì vậy, chủ đề ‘Đa dạng - Sáng tạo - Bền vững’ là ba định hướng để các bạn trẻ quan sát, khám phá và kể câu chuyện về thành phố qua góc nhìn của chính mình”, PGS -tiến sĩ Lâm Nhân chia sẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng LHP không chỉ dừng lại ở mùa đầu tiên mà từng bước trở thành hoạt động thường niên, một không gian phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh, kết nối đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo với công chúng và thị trường.

Mỗi người trẻ đều có một nguồn sáng của riêng mình. Những nguồn sáng ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta nhìn thấy con người, văn hóa, những vấn đề của cuộc sống và trách nhiệm của chính mình đối với cộng đồng.

Thay mặt ban giám khảo, PGS - tiến sĩ nghệ thuật học Trần Yến Chi, Trưởng ban giám khảo LHP, từng đóng vai Nam Phương hoàng hậu trong phim truyền hình Ngọn nến hoàng cung, chia sẻ: “Giữa chúng tôi và các bạn sinh viên đôi khi không hiểu nhau nên sẽ tạo ra khoảng cách lớn, không chỉ trong gia đình mà còn ngoài xã hội. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn, tha thiết được làm bạn với các bạn để lắng nghe. Hãy mở cửa góc nhìn của các bạn trong giai đoạn hôm nay để chúng tôi hiểu hơn, vì các bạn đang là những người chủ của hôm nay và cả tương lai”.

Trao đổi thêm tại lễ khai mạc, tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Khoa Văn hóa - truyền thông, Trường đại học Văn hóa TP.HCM, nhấn mạnh: “Chúng tôi có một ê-kíp các bạn trẻ đồng hành từ ban giám khảo, chuyên môn, cố vấn… Và chúng tôi có một quy trình đào tạo dành cho các bạn sinh viên yêu điện ảnh.

Khi tham gia LHP, từ ý tưởng, kịch bản sẽ được tuyển chọn. Sau đó, các nhà biên kịch sẽ hỗ trợ sinh viên hoàn thiện kịch bản; các nhà quay phim hỗ trợ kỹ thuật quay; nhà sản xuất hỗ trợ về hậu kỳ…”.

Cách tổ chức này cho thấy mục tiêu của LHP không chỉ là tìm kiếm những tác phẩm nổi bật để trao giải mà còn chú trọng quá trình hình thành một tác phẩm điện ảnh. Sinh viên có cơ hội đưa ý tưởng ban đầu đến gần hơn với một sản phẩm hoàn chỉnh, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế về xây dựng kịch bản, sản xuất và kể chuyện bằng hình ảnh.

Với chủ đề “Đa dạng - Sáng tạo - Bền vững”, những câu chuyện được khuyến khích khai thác không bó hẹp trong một lát cắt mà có thể mở rộng đến văn hóa, di sản, đời sống đô thị, cộng đồng và những vấn đề gắn với phát triển bền vững. Trong quá trình xây dựng dự án, Ban tổ chức cũng xem xét mở rộng đề tài theo hướng gắn với di sản văn hóa, nông nghiệp và sự phát triển đô thị.

LHP đồng thời mang ý nghĩa kết nối giữa môi trường đào tạo và hoạt động điện ảnh thực tiễn. Sự tham gia, đồng hành của các nhà làm phim, chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo giúp sân chơi dành cho sinh viên tăng thêm yếu tố nghề nghiệp, thay vì chỉ dừng ở một hoạt động phong trào.

Việc tổ chức LHP cũng gắn với bối cảnh TP.HCM tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Vì vậy, bên cạnh phát hiện và nuôi dưỡng sức sáng tạo của sinh viên, chương trình hướng đến khuyến khích người trẻ tham gia vào đời sống văn hóa, kể những câu chuyện của cộng đồng bằng góc nhìn riêng, góp phần lan tỏa hình ảnh một TP.HCM đa dạng, sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững.