Nam rapper mất hết sự nghiệp vì bê bối ngoại tình với 'Ảnh hậu' Lý Tiểu Lộ

Ở thời kỳ đỉnh cao, PGone được xem là một trong những rapper trẻ triển vọng của Trung Quốc với lượng người hâm mộ đông đảo và tương lai rộng mở. Thế nhưng, vào năm 2017, tất cả nhanh chóng sụp đổ sau khi anh bị phát hiện ngoại tình với Lý Tiểu Lộ - người từng giữ kỷ lục là Ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất lịch sử năm 17 tuổi.

PGone từng được xem là một trong những rapper trẻ triển vọng của Trung Quốc trước khi vướng vào bê bối đời tư gây chấn động Ảnh: Reuters

Từ ngôi sao rap đình đám đến 'cú ngã' vì bê bối tình ái

Điều khiến công chúng càng phẫn nộ là PGone và Giả Nãi Lượng vốn có mối quan hệ thân thiết, thường gọi nhau là anh em. Nam rapper nhiều lần xuất hiện bên cạnh vợ chồng nam diễn viên và thường xuyên tụ tập cùng cả hai. Ít ai ngờ rằng anh lại bí mật qua lại với vợ của người bạn thân.

Sau khi bê bối nổ ra, nhiều đoạn video ghi lại cảnh PGone và Lý Tiểu Lộ ôm ấp, có những cử chỉ thân mật như một cặp đôi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội.

Chỉ trong vài ngày, PGone từ một ngôi sao được hàng triệu người yêu mến trở thành một trong những nghệ sĩ bị chỉ trích nhiều nhất làng giải trí Hoa ngữ. Theo nhiều nguồn tin truyền thông Trung Quốc, sau vụ việc, PGone bị cơ quan quản lý văn hóa đưa vào danh sách những nghệ sĩ không phù hợp làm hình mẫu trước công chúng, khiến anh gần như không còn cơ hội xuất hiện trên các nền tảng truyền thông chính thống.

Hệ quả nhanh chóng kéo đến. Nhiều đơn vị tổ chức hủy lịch biểu diễn của PGone, các thương hiệu chấm dứt hợp đồng quảng cáo và loại bỏ hình ảnh của anh khỏi các chiến dịch truyền thông. Nhiều poster có hình nam rapper cũng bị gỡ bỏ hoặc che kín tại các địa điểm công cộng. Hàng loạt ca khúc của anh biến mất khỏi những nền tảng nghe nhạc lớn tại Trung Quốc như QQ Music, NetEase Music và Xiami Music sau khi bị cho là chứa nội dung không phù hợp, theo China Daily.

Một số trang tin Trung Quốc còn cho biết PGone phải bồi thường khoảng 1,5 triệu USD cho các đối tác kinh doanh vì những thiệt hại phát sinh từ vụ bê bối. Sự sa sút của nam rapper cũng góp phần khiến Hong Hua Hui, nhóm rap mà anh từng dẫn dắt, dần tan rã.

Nỗ lực trở lại bất thành

Đối mặt với áp lực từ dư luận, sự quay lưng của nhiều đồng nghiệp và khó khăn về tài chính, PGone xóa toàn bộ bài đăng trên mạng xã hội, hủy theo dõi cả Lý Tiểu Lộ lẫn Giả Nãi Lượng rồi trở về quê nhà để tránh sự chú ý.

Theo Sohu, nam rapper từng rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần và sức khỏe giảm sút. Anh nhiều lần bị bắt gặp với vẻ ngoài mệt mỏi, cúi đầu khi dùng bữa tại một nhà hàng. Một số nhân chứng cho biết PGone đã bật khóc sau khi nhận ra những người xung quanh đang bàn tán về vụ bê bối.

Tháng 8.2019, sau thời gian dài vắng bóng, PGone âm thầm thử trở lại bằng một buổi biểu diễn tại hộp đêm ở Tây An (Trung Quốc). Tuy nhiên, màn tái xuất chỉ kéo dài khoảng 10 phút trước khi anh buộc phải rời sân khấu. Theo lời kể của nhân viên tại địa điểm biểu diễn, PGone che kín mặt khi rời khỏi hiện trường trong tâm trạng xấu hổ. Chủ hộp đêm được cho là đã đề nghị khán giả không đăng tải video lên mạng vì lo ngại gặp rắc rối với cơ quan quản lý.

Đến tháng 4.2026, PGone tiếp tục tìm cách quay lại bằng việc lập tài khoản mạng xã hội mới mang tên Wang Weichu Chos1npm Studio và đăng tải đoạn giới thiệu ca khúc mới. Trong video, nam rapper tự quảng bá sản phẩm kèm dòng chia sẻ: "Tôi hy vọng mỗi ngày bạn đều có thể theo đuổi điều mình thật sự yêu thích. Tôi không thể thở trong một thế giới không có bạn...". Tuy nhiên, đoạn video nhanh chóng bị gỡ bỏ sau khi nền tảng nhận được nhiều phản ánh từ người dùng. Tài khoản mới của PGone cũng bị đình chỉ hoạt động chưa đầy 24 giờ sau khi được tạo.

Không còn nhiều cơ hội trở lại làng giải trí Trung Quốc, đồng thời gặp khó khăn trong việc phát hành nhạc hay biểu diễn trong nước, PGone hiện chuyển sang kinh doanh trực tuyến và nhận lời biểu diễn tại một số khu vực như Bắc Mỹ, Úc, Vương quốc Anh và Malaysia để kiếm thu nhập cũng như từng bước trả các khoản nợ.