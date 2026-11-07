Nam sinh lớp 8 ở Cà Mau bị bạn đánh phải nhập viện

Ngày 7.11, UBND phường Tân Thành (Cà Mau) có báo cáo nhanh về vụ nam sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thành bị bạn cùng lớp đánh tại hẻm cạnh trường.

Theo báo cáo, khoảng 16 giờ ngày 5.11, em C.H.G.H. gặp em H.Đ.K. (cả hai cùng 14 tuổi, học lớp 8C của trường) tại khu vực hẻm Cái Tràm Lớn, cạnh Trường THCS Tân Thành.

Bực tức vì K. nói mình không viết bài, không làm bài, chép bài của bạn, H. dùng chân phải đạp vào người K., rồi dùng tay đánh 6 cái vào người và mũ bảo hiểm K. đang đội, sau đó bỏ đi. Hậu quả làm K. bị chấn thương phần mềm, đau đầu, đau lưng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Cà Mau.

Hình ảnh ghi lại cảnh được cho là một nam sinh lớp 8C Trường THCS Tân Thành, lao vào đánh bạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Được biết, nhà trường phát hiện vụ việc học sinh của mình đánh bạn ngay trong ngày, đồng thời phân công giáo viên mời phụ huynh hai em đến làm việc. Hai gia đình thống nhất sau khi K. xuất viện sẽ đến trường để làm rõ mâu thuẫn, giải quyết dứt điểm vi phạm. Gia đình K. đề nghị Công an phường cùng nhà trường phối hợp giáo dục, răn đe H.

UBND phường Tân Thành chỉ đạo Công an phường phối hợp với nhà trường mời phụ huynh và học sinh hai bên đến làm việc sau khi K. xuất viện, xử lý vụ việc đúng quy định và quy chế của ngành giáo dục. Đồng thời, tiếp tục xác minh các học sinh liên quan, nếu có, và theo dõi sát sức khỏe, tâm lý của K.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh được cho là một nam sinh lớp 8C Trường THCS Tân Thành chặn xe rồi lao vào đấm, đá một nam sinh cùng trường. Nhiều thanh thiếu niên có mặt chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Các video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận bày tỏ bức xúc.