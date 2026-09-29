Nam sinh mồ côi mẹ ở Đà Nẵng nuôi giấc mơ 'chữa lành những tổn thương'

Sáng 29.9, tại Hoiana Resort & Golf (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng), 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Duy Nghĩa, Thăng An, Nam Phước và các địa bàn lân cận đã nhận học bổng "Tiếp bước ngày mai".

Mỗi em đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng. Có em sớm mất cha, có em mồ côi mẹ, có em phải nương nhờ người thân. Nhưng vượt lên trên những thiếu thốn, các em vẫn giữ trong mình một điểm chung: khát vọng được học tập và niềm tin vào tương lai.

Chưa một lần được nhìn thấy mặt cha

Khi lần lượt nhận những suất học bổng, các em không giấu được niềm vui. Với nhiều gia đình, khoản hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt chi phí sách vở, học tập mà còn là sự động viên để các em tiếp tục con đường đến trường.

Trong số những học sinh nhận học bổng, Hồ Phú Thịnh (14 tuổi, học sinh Trường THCS Duy Nghĩa) gây ấn tượng bởi vẻ ngoài hiền lành, ít nói. Thịnh hiện sống cùng mẹ và chị gái tại thôn An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng).

Em Hồ Phú Thịnh chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình bên lề chương trình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cầm suất học bổng trên tay, Thịnh nở nụ cười hiền. "Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được Hoiana trao học bổng. Khoản học bổng giúp con có thêm điều kiện để tiếp tục đi học, đồng thời giúp đỡ gia đình", Thịnh chia sẻ.

Đằng sau niềm vui ấy là một câu chuyện buồn mà Thịnh đã mang theo từ khi mới chào đời. Ba mất khi mẹ đang mang thai em khoảng tháng thứ 8. Vì vậy, từ ngày sinh ra đến nay, Thịnh chưa một lần được nhìn thấy mặt cha.

Hai chị em lớn lên nhờ những công việc làm thuê của mẹ. Chị gái Thịnh hiện học lớp 12, còn em đang học lớp 8. Trong căn nhà không có bóng dáng người cha, hai chị em sớm hiểu rằng việc học là một trong những con đường quan trọng để thay đổi tương lai.

Với Thịnh, khoản học bổng vì thế không chỉ là số tiền hỗ trợ chi phí học tập. "Con mong muốn sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể đền đáp công ơn của những người đã giúp đỡ mình, trong đó có Hoiana và góp một phần nhỏ vào sự phát triển của xã hội", Thịnh nói.

Nếu câu chuyện của Thịnh bắt đầu từ sự thiếu vắng người cha ngay từ khi chào đời thì Võ Huỳnh Quang Minh (học sinh lớp 10 Trường THPT Sào Nam, xã Nam Phước), lại trải qua mất mát khi còn rất nhỏ.

Em Võ Huỳnh Quang Minh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi Minh mới 1 tuổi, cha mẹ em ly hôn. Sau đó, cha đi bước nữa, Minh sống cùng mẹ. Năm 2022, thì mẹ em qua đời vì bệnh tật.

Mất đi chỗ dựa lớn nhất, Minh về sống cùng dì. Gia đình người dì cũng không dư dả, nhưng vẫn dang tay đón em về chăm sóc. Trong hoàn cảnh ấy, Minh hiểu rằng mình càng phải cố gắng hơn. Nhiều năm liền, em duy trì thành tích học sinh giỏi.

"Em cảm thấy rất vui khi nhận được học bổng. Có học bổng, em có thêm động lực học tập và có thêm kinh phí để trang trải việc học, giúp cuộc sống em bớt khó khăn hơn", Minh chia sẻ.

Nuôi ước mơ chữa lành những tổn thương

Điều Quang Minh mong muốn trước mắt là học thật tốt, sau này có một công việc ổn định để từng bước thay đổi cuộc sống. Nhưng phía sau ước mơ ấy còn có một mong muốn đặc biệt hơn.

"Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn nuôi ước mơ trở thành một chuyên gia tâm lý để dùng sự thấu hiểu và tình thương chữa lành những tổn thương tinh thần cho mọi người", Minh nói.

Đại diện Hoiana trao học bổng cho học sinh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Có lẽ chính những trải nghiệm thiếu thốn tình cảm và mất mát từ nhỏ đã khiến Minh hiểu hơn về những tổn thương mà một người có thể phải trải qua. Và em muốn sau này dùng sự thấu hiểu ấy để giúp đỡ những người khác.

Minh cho rằng khi học sinh có cơ hội và được đồng hành đúng lúc, các em không chỉ có thêm điều kiện học tập, phát triển bản thân mà còn có thể trở thành những người tiếp tục tạo ra những giá trị tích cực cho gia đình và xã hội.

"Tiếp bước ngày mai" được Hoiana Resort & Golf triển khai theo hướng hỗ trợ lâu dài thay vì chỉ trao học bổng một lần.

Theo chương trình, 30 học sinh sẽ nhận khoản hỗ trợ hằng tháng trong thời gian 3 năm, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Sự hỗ trợ định kỳ nhằm giúp gia đình các em giảm bớt một phần gánh nặng tài chính, nhất là những khoản chi phí liên quan đến học tập. Quan trọng hơn, việc đồng hành trong thời gian dài tạo thêm sự ổn định để các em yên tâm học hành, nuôi dưỡng ước mơ.

Theo chương trình, 30 học sinh sẽ nhận khoản hỗ trợ hằng tháng trong thời gian 3 năm, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoiana cũng phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình của học sinh và gia đình, theo dõi quá trình học tập để có sự hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng em.

Ông Alan Teo, Tổng giám đốc điều hành Hoiana Resort & Golf, cho biết mỗi em nhỏ đều cần một điểm tựa để yên tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

"Với học bổng thường kỳ Hoiana 'Tiếp bước ngày mai', chúng tôi mong muốn không chỉ hỗ trợ các em về mặt vật chất, mà còn đồng hành cùng các em trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu của mình", ông Alan Teo chia sẻ.



