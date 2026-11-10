Nam sinh viên 23 tuổi tự đi lại sau hơn nửa năm điều trị chấn thương tủy sống

Ngày 10.11, Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM cho biết đã điều trị, phục hồi chấn thương tủy sống cho một nam bệnh nhân trẻ sau tai nạn lao động.

Bệnh nhân là anh N.T.P (23 tuổi, ở Khánh Hòa), từng là sinh viên năm cuối Trường đại học Công nghiệp TP.HCM.

Đầu năm 2026, anh P. bị tai nạn lao động nghiêm trọng khi đi làm thêm, trượt ngã từ độ cao 6 mét. Tai nạn khiến anh bị gãy vỡ thân đốt sống cột sống ngực, chấn thương tủy sống nặng, kèm tràn dịch màng phổi.

Anh được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cố định cột sống, giành lại mạng sống. Tuy nhiên, chẩn đoán ban đầu cho thấy 2 chân anh gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. Anh từng nghĩ đến cái chết vì lo sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng vĩnh viễn cho gia đình.

Nam sinh viên đi làm thêm bị tai nạn lao động chấn thương tủy sống nặng đang "chiến đấu" phục hồi chức năng đi lại ẢNH: BVCC

Sau phẫu thuật ổn định, ngày 19.4, anh P. được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng - tổn thương tủy sống, Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM. Lúc này, anh đau lưng dữ dội, yếu liệt 2 chân, không thể tự xoay trở hay tự phục vụ các sinh hoạt cá nhân.

Hơn nửa năm "chiến đấu" với chấn thương tủy sống

Trong quá trình điều trị, anh P. còn bị nhiễm trùng vết mổ và xuất hiện tình trạng loét (do tì đè) vùng lưng. Suốt 2 tháng nằm bất động trên giường bệnh, anh được các y bác sĩ tập trung kiểm soát vết thương. Gia đình cũng tận tình chăm sóc ngày đêm, kết hợp chế độ dinh dưỡng đặc biệt để giúp vết loét mau lành.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM từng bước áp dụng phác đồ phục hồi chức năng toàn diện, bắt đầu từ vận động nhẹ nhàng hai chân, tăng cường sức mạnh các nhóm cơ hông - mông - đùi, đến kiểm soát tư thế, giữ thăng bằng, tập đứng và tập đi.

Sau hơn nửa năm "chiến đấu" với bệnh tật, anh P. chính thức được xuất viện trong niềm vui, hạnh phúc khi đã có thể tự đi lại và chăm sóc bản thân.

"Tôi mong muốn đến đầu năm 2027, bản thân có thể đi lại bình thường, sớm trở lại TP.HCM hoàn tất việc học, nhận bằng, ra trường và tìm kiếm một công việc", anh P. bày tỏ trong ngày xuất viện.

Đại diện Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ chi phí về nhà; đồng thời cam kết tiếp tục kết nối, hướng dẫn tập luyện và theo dõi sức khỏe, đồng hành cùng anh tại nhà.

Lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM thăm hỏi, động viên bệnh nhân ẢNH: BVCC