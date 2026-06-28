TP.HCM: 2.475 tỉ đồng xây Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp

Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết HĐND TP.HCM đã thông qua tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khối nhà A3, A4 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (313 Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.475 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án là 2026 - 2030, dự kiến thi công trong năm 2028 - 2029.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp được thành lập và hoạt động đến nay đã hơn 45 năm. Bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đồng thời là cơ sở đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phục hồi chức năng và sức khỏe nghề nghiệp, đủ điều kiện đảm nhận các kỹ thuật chuyên sâu, là địa chỉ tin cậy cho người dân trong khu vực đến khám và điều trị.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Trong những năm qua, hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng. Trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận từ 70.000 - 80.000 lượt bệnh nhân ngoại trú. Trong đó, các chuyên khoa phục hồi chức năng, thần kinh, lão khoa và chấn thương chỉnh hình chiếm tỷ trọng cao. Công suất sử dụng giường bệnh nội trú luôn đạt trên 100%.

Với xu hướng phát triển của TP.HCM mới sau hợp nhất, nơi dân số tăng nhanh và nhu cầu chăm sóc phục hồi sức khỏe ngày càng cao, bệnh viện xây dựng phương án phát triển nhằm mở rộng năng lực điều trị, giảm quá tải, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn tại bệnh viện gắn liền với phát triển các chuyên khoa. Đó là Trung tâm bỏng - y học thảm họa, Trung tâm phẫu thuật thần kinh cột sống, các trung tâm gắn liền với phát triển chuyên sâu về phục hồi chức năng (vận động trị liệu, điện trị liệu, thủy trị liệu, khu điều trị hoạt động trị liệu, y học thể thao, nội trú…).

Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình A3 thành trung tâm phục hồi chức năng đa khoa chuyên sâu, giải phẫu bệnh lý khép kín và tiện lợi, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí, là cơ sở trung tâm để triển khai các nghiên cứu lâm sàng, đào tạo đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao. Xây dựng khối công trình A4 thành trung tâm đột quỵ và ứng dụng tế bào gốc nhằm phát triển các chuyên khoa sâu với trang bị các thiết bị y khoa đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao trình độ và khả năng chẩn đoán y khoa. Mở ra cơ hội phục hồi chức năng và tái tạo mô tổn thương, nâng cao chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.