‘Nam thần phản diện’ Dũng Bino: Từng xem mình là 'cái rốn của vũ trụ'

Tại chương trình 24h nói thật, Dũng Bino bất ngờ tiết lộ khi còn trẻ, anh có cái tôi rất lớn nên “lúc nào cũng xem mình là cái rốn của vũ trụ, lúc nào cũng muốn vũ trụ chỉ xoay quanh mình và phải nghe theo những gì mình mong muốn”. Chính tâm lý này đã tạo nên một bức tường ngăn cách nam diễn viên và gia đình, khiến anh trở nên khép kín với người thân.

Dũng Bino là khách mời trong 24h nói thật với chủ đề "Phụ huynh hay thờ ơ với những khủng hoảng tâm lý của con" ẢNH: NSX

Nam diễn viên tâm sự trong giai đoạn bất ổn tâm lý nhất, anh chọn bạn bè hoặc thậm chí là người lạ để giãi bày những trăn trở. “Tôi cảm thấy dễ dàng chia sẻ hơn với những người không phải người thân, được thỏa sức nói những chuyện trên trời dưới biển mà không lo bị phán xét”, anh lý giải.

Diễn viên 5S online nhận định lý do người trẻ dễ bị tổn thương tâm lý là thiếu hụt sự đồng cảm từ phụ huynh. Theo anh, cha mẹ thường nhìn nhận vấn đề bằng kinh nghiệm của người đã “lên bờ xuống ruộng”, đã trải qua đủ phong ba bão táp, nên thấy chuyện của con chẳng thấm tháp vào đâu. Chính sự "lệch pha" này khiến những đứa trẻ cảm thấy mình là người bất hạnh nhất thế giới trong chính ngôi nhà của mình.

Dũng Bino của bây giờ đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước. Anh gửi gắm quan điểm hiện đại đến các bậc phụ huynh về sự đồng cảm quan trọng hơn nhiều so với việc trách mắng hay áp đặt. “Khi đặt mình vào vai trò của một người làm cha mẹ, tôi mới hiểu rằng những tâm trạng đấy chẳng cần phải quan tâm đến vì nó khá vớ vẩn. Nhưng thay vì phán xét hay bỏ qua, ba mẹ nên ngồi lại, trò chuyện với con như những người bạn”, nam diễn viên nhắn nhủ.

Dũng Bino tên thật là Nguyễn Đăng Dũng, sinh năm 1991. Anh sinh tại Hà Nội rồi Nam tiến lập nghiệp, gây ấn tượng qua loạt vai diễn trong Bệnh viện thần ái, Anh yêu em được bao lâu… ẢNH: FBNV

Quan điểm của Dũng Bino

Đề cập đến những bế tắc trong tâm lý của giới trẻ, nam diễn viên sinh năm 1991 nghĩ ngay đến những nhân vật "quậy phá đục nước", không nghe lời khuyên, nổi loạn theo cách riêng và cuối cùng nhận lấy hậu quả. Anh cũng cảnh báo về những tác động tiêu cực từ bên ngoài: “Bên cạnh những lời khuyên đúng đắn có cả những lời xúi giục như bỏ nhà ra đi. Để phân biệt tốt - xấu, đúng - sai chỉ có thể tự trải nghiệm”.

Từ những quan điểm đó, Dũng Bino gửi gắm thông điệp về vai trò của người lớn. Thay vì đứng ở vị thế phán xét, cha mẹ cần là những người quan sát và trợ lực quan trọng nhất. Theo nam diễn viên, một sự lắng nghe kiên nhẫn và thấu cảm từ gia đình chính là "liều thuốc" hữu hiệu nhất để bảo vệ người trẻ trước những cám dỗ và sự sa ngã khi tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương.