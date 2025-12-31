Nam thanh niên bị dây kẽm bắn vào mắt gây rách nhãn cầu

Khi vừa xảy ra tai nạn, mắt phải của anh không còn cảm nhận được sự vật, đau nhức mắt dữ dội. Anh được người thân đưa tới Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cấp cứu.

Qua kiểm tra bằng kính hiển vi, bệnh nhân được ghi nhận có vết rách giác mạc hình chữ U ở vị trí cạnh trung tâm, xuyên sâu vào tiền phòng - khoang chứa thủy dịch ở phía trước nhãn cầu. Nghiêm trọng hơn, vỏ bao trước của thủy tinh thể bị rách rất rộng, dẫn đến tình trạng đục vỡ thủy tinh thể, trong đó chất nhân thủy tinh thể tràn ra tiền phòng với số lượng lớn.

Bác sĩ Lê Thị Ngọc Linh, Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết đây là một dạng chấn thương nhãn cầu nghiêm trọng, có nguy cơ cao gây nhiễm trùng nội nhãn, tăng nhãn áp, mất thị lực vĩnh viễn, thậm chí phải cắt bỏ nhãn cầu nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi thăm khám, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu ngay cho bệnh nhân nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng thị lực.

Mắt bị chấn thương xuyên nhãn cầu, rách giác mạc ẢNH: BSCC

Khẩn cấp phẫu thuật ngăn ngừa nhiễm trùng

Ca mổ được thực hiện dưới sự dẫn dắt trực tiếp của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thiện Em, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Ê kíp rửa sạch chất nhân thủy tinh thể trong tiền phòng, hút bỏ phần nhân bị vỡ, đồng thời đặt kính nội nhãn để phục hồi cấu trúc và chức năng khúc xạ của mắt. Song song đó, giác mạc được khâu kín tỉ mỉ, đảm bảo độ kín của nhãn cầu. Các bác sĩ cũng bơm dịch tiền phòng nhằm duy trì hình dạng sinh lý của mắt và đặc biệt là ngăn ngừa nhiễm trùng nội nhãn - biến chứng nguy hiểm nhất sau chấn thương xuyên thủng mắt.

Bác sĩ Lê Thị Ngọc Linh cho biết ca phẫu thuật đòi hỏi sự chính xác cao, phối hợp nhịp nhàng giữa các thao tác vi phẫu và kiểm soát nghiêm ngặt vô khuẩn, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ lại thị lực cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh và kháng viêm, kết hợp với thuốc nhỏ mắt. Sau 5 ngày điều trị, mắt phải bệnh nhân hết đau nhức, bớt đỏ, thị lực dần cải thiện.

Sau khi xuất viện, người bệnh vẫn tiếp tục duy trì dùng thuốc uống và thuốc nhỏ theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh nhân được hẹn tái khám sau 5 ngày xuất viện để kiểm tra lại tình trạng giác mạc và thủy tinh thể.

Tuân thủ an toàn lao động

Mắt là cơ quan cực kỳ tinh vi và nhạy cảm. Một tổn thương nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn. Chấn thương mắt rất dễ gặp trong lao động và sinh hoạt hằng ngày. Nếu không được xử trí kịp thời và đúng cách, chấn thương mắt có thể để lại những hậu quả nặng nề như: Giảm thị lực, mù lòa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, thậm chí là phải cắt bỏ nhãn cầu.

Qua trường hợp của bệnh nhân Đ., bác sĩ Lê Thị Ngọc Linh khuyến cáo người dân nên nâng cao ý thức bảo vệ mắt, đặc biệt là việc sử dụng kính bảo hộ trong lao động có ý nghĩa vô cùng quan trọng để bảo vệ thị lực.

Đa số chấn thương mắt trong lao động có thể phòng tránh được nếu người lao động tuân thủ quy định an toàn, đặc biệt là đeo kính bảo hộ khi làm việc với kim loại, dây kẽm, máy móc hoặc các vật có nguy cơ bắn văng. Nếu không may gặp phải các tai nạn vùng mắt, nạn nhân cần được băng mắt và đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.