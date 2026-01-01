Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, tông thẳng vào CSGT để 'thông chốt'

Ngày 1.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, trú tại P.Vĩnh Phúc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Tối qua 31.12.2025, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ gồm 6 chiến sĩ tiến hành tuần tra, kiểm soát cơ động trên địa bàn các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và tuyến QL2A nhằm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Khoảng 21 giờ 37, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Tuấn điều khiển xe mô tô chở theo một người lưu thông trên đường Nguyễn Trãi trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm.

Bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, Tuấn lo sợ bị xử phạt nên điều khiển xe mô tô tăng ga, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm "thông chốt" bỏ chạy.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi chiến sĩ CSGT bị thương ẢNH: CACC

Vụ việc khiến tổ trưởng tổ công tác Đỗ Văn Hùng bị hất văng ra đường và bị thương. Nguyễn Anh Tuấn cũng bị thương vùng mặt, tay và chân trái; phương tiện liên quan hư hỏng nhẹ.

Ngay sau đó, tổ công tác kịp thời khống chế đối tượng, đồng thời đưa chiến sĩ Đỗ Văn Hùng đi cấp cứu.

Sáng 1.1, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên chiến sĩ CSGT Đỗ Văn Hùng.