Nâng cao chất lượng chăm sóc người đột quỵ

Hai năm qua, dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho 128 chuyên gia y tế và phục hồi chức năng thông qua hỗ trợ bác sĩ, điều dưỡng đi đào tạo tại nước ngoài; hỗ trợ trang thiết bị y tế và phục hồi chức năng tiên tiến; tăng cường mạng lưới hợp tác chuyên môn với các đối tác trong khu vực và quốc tế; nâng cao năng lực nghiên cứu về chăm sóc đột quỵ của BV Bạch Mai, qua đó đã hỗ trợ khoảng 1.500 người sống sót sau đột quỵ cho đến nay.

Theo PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, dự án đã góp phần nâng cao năng lực chăm sóc đột quỵ chất lượng cao tại BV Bạch Mai, hướng đến việc nhân rộng mô hình này ra các BV tuyến tỉnh, mở rộng hoạt động phòng ngừa, điều trị đột quỵ trên toàn quốc.