Bởi cả 4 dự án nói trên đều từng đình trệ rất lâu do vướng cơ chế, thủ tục. Metro số 2 tính từ khi quy hoạch đến nay đã 16 năm; Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc bước sang năm thứ 31 hay dự án cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ cũng "rập rình" suốt bao năm nâng lên đặt xuống đến giờ mới chính thức khởi công.

Việc chọn khởi công 4 dự án này để chào mừng Đại hội XIV của Đảng cho thấy thông điệp rất rõ ràng của TP. Đó là nâng cao chất lượng đời sống người dân thông qua việc tạo thuận lợi trong đi lại, xây dựng môi trường sống cả tinh thần và thể chất...

Người dân TP.HCM bao năm qua vẫn mơ ước có một trung tâm thể thao quy mô lớn không chỉ để tổ chức, đăng cai các sự kiện tầm cỡ mà còn mở ra nơi vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, nhất là cho giới trẻ. Việc hồi sinh dự án Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc với quy mô khổng lồ đã đáp ứng mong mỏi này. Chưa kể việc dự án kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại, du lịch, giải trí sẽ giúp phát triển KT-XH khu vực phía đông TP.HCM, hướng đến hình thành điểm đến văn hóa - thể thao - du lịch cho đầu tàu kinh tế cả nước trong kỷ nguyên tăng tốc phát triển.

Đặc biệt, việc 3/4 dự án do doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư, một dự án do doanh nghiệp VN lần đầu tiên làm tổng thầu EPC... thể hiện rõ nhất chủ trương khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án trọng điểm của Nghị quyết 68.

Trong đó, dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là dự án đầu tiên của TP.HCM được áp dụng đầu tư theo các cơ chế đặc thù, đặc biệt từ Nghị quyết 98 (nay là Nghị quyết 260) và Nghị quyết 188 cho phép TP tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm về thẩm quyền, thủ tục đầu tư, lựa chọn và quyết định phương án tuyến, bố trí vốn ngân sách, công nghệ, quy trình, biện pháp thi công....

Tương tự, dự án cầu Cần Giờ không chỉ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn mà còn thúc đẩy phát triển các vùng ven TP.HCM. Thực tế bao năm qua, dù được mệnh danh là "lá phổi xanh" của đầu tàu kinh tế đất nước nhưng đời sống, việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục... của đa số người dân Cần Giờ vẫn khó khăn do bất tiện giao thông.

Xây dựng cầu, metro kết nối sẽ xóa bỏ sự cô lập của bán đảo Cần Giờ để kết nối trực tiếp với trung tâm TP, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo đòn bẩy phát triển cho vùng đất này. Đời sống của người dân Cần Giờ sẽ được nâng cao cả về vật chất và tinh thần khi cơ hội tiếp cận các dịch vụ liên quan đến kinh tế, đời sống, việc làm... dễ dàng hơn.

Tạo thuận lợi trong đi lại, mở không gian phát triển hướng ra biển; chăm lo đời sống thể chất, tinh thần cho người dân; kết nối để phát triển các vùng ven, giảm chênh lệch mức sống người dân trong cùng đô thị..., TP.HCM trong kỷ nguyên mới không chỉ tiến tới giàu có, thịnh vượng mà thực hiện khát vọng trở thành nơi thực sự đáng sống.