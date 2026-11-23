Ngày 23.11, Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị chuyên đề quý 4/2026, với chủ đề "Tuổi trẻ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư với Nghị quyết 80-NQ/TW: Phát huy sức mạnh văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Hội nghị nhằm tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước.

Ông Vy Tư Liệu, Trưởng ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, trình bày chuyên đề tại diễn đàn ẢNH: BTC

Các đại biểu đã được nghe chuyên đề về Nghị quyết 80-NQ/TW và xây dựng văn hóa công sở do ông Vy Tư Liệu (Trưởng ban Đoàn thể Nhân dân; Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư) trình bày.

Chuyên đề đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa văn hóa với chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, từ tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ đến thái độ ứng xử, phong cách phối hợp và ý thức phụng sự nhân dân.

Ông Vy Tư Liệu cho rằng, văn hóa công sở không chỉ thể hiện qua quy tắc mà còn được cụ thể hóa bằng hành động hằng ngày của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Các bạn trẻ tham dự chương trình ẢNH: BTC

Ở góc độ nghệ thuật, thạc sĩ, nhạc sĩ Lưu Quang Minh (Giám đốc nghệ thuật Vietnam Artist Network) chia sẻ về vai trò của nhà tổ chức âm nhạc trong xây dựng môi trường văn hóa giải trí, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh cho rằng, các hoạt động âm nhạc không chỉ phục vụ thưởng thức mà còn có khả năng kết nối thế hệ trẻ với di sản, lịch sử và bản sắc dân tộc thông qua những hình thức sáng tạo, gần gũi.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh trao đổi tại hội nghị ẢNH: BTC

Chuyên đề về nghệ sĩ trẻ với công nghiệp văn hóa và phát huy bản sắc Việt Nam trên không gian số, do anh Lưu Việt Thắng (nhà sáng tạo nội dung kênh truyền thông số Schannel) chia sẻ, đã gợi mở trách nhiệm của người trẻ trong sáng tạo nội dung.

Theo anh Thắng, trong bối cảnh các nền tảng số giúp sản phẩm truyền thông lan tỏa rộng rãi, thanh niên cần chủ động xây dựng nội dung tích cực, có giá trị, kết hợp sự mới mẻ với chiều sâu văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Hội nghị cũng đề cập vai trò tiên phong của cán bộ Đoàn trong xây dựng văn hóa công sở, phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp và đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ.