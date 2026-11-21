N ỀN MÓNG CHƯA VỮNG

Trong đề án "Phát triển thể thao VN đến năm 2030, tầm nhìn 2050" được nhìn nhận là tấm bản đồ định hướng chiến lược của ngành thể thao VN, vai trò thể thao quần chúng (gồm thể thao học đường và cộng đồng) được nâng lên tầm cao mới. Thể thao quần chúng không đơn thuần thúc đẩy phong trào tập luyện vì một VN khỏe mạnh, mà còn là nền móng vững chãi cho thể thao chuyên nghiệp.

Khác với mô hình "luyện gà nòi" chỉ hướng tới những VĐV năng khiếu ở những trung tâm huấn luyện tập trung như một số nước Đông Nam Á (trong đó có VN), ở những quốc gia có nền thể thao hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, các VĐV giỏi nhất thường xuất phát từ mạng lưới, hệ thống tuyển chọn và thi đấu bài bản từ cấp trường học, nhờ vậy có nguồn VĐV dồi dào được tập luyện và tích lũy kinh nghiệm từ bé. Để nâng cao tầm vóc VĐV VN, thể thao nước nhà cần đi lên từ nơi căn cốt nhất: nhà trường và xã hội.

Thể thao học đường cần hệ thống thi đấu quy củ, bài bản để thúc đẩy phong trào ẢNH: NEW SPORTS

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018, giáo dục thể chất (GDTC) là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12, với mục tiêu không chỉ trang bị kỹ năng vận động mà còn hình thành thói quen tập luyện, phát triển thể lực, tố chất vận động và ý thức chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Ở cấp THCS và THPT, thời lượng GDTC được bố trí 70 tiết mỗi năm, tương đương 90 phút/tuần, chỉ chiếm khoảng 6,8% tổng thời lượng học tập. Ngoài ra, rào cản lớn của thể thao học đường tại các đô thị là quỹ đất và cơ sở vật chất. Tại khu vực trung tâm các thành phố lớn, sân trường vừa phục vụ chào cờ, sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa, vừa là không gian tập luyện thể thao. Không nhiều trường có nhà thi đấu chuyên dụng, sân bóng mini hay cơ sở vật chất dành riêng cho những môn cần không gian đặc thù. Khi học sinh phải chia nhau diện tích tập luyện hạn chế, việc tổ chức các hoạt động vận động đa dạng, nâng cao chất lượng thể lực và phát triển năng khiếu cũng gặp trở ngại.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Ở TP.HCM hiện nay, chỉ 16% các trường tiểu học, THCS và THPT có nhà thi đấu thể thao và sân bóng mini, nhưng hầu hết chỉ ở mức cơ bản cho các môn thể dục. Muốn phát triển thể thao học đường, phải có cơ sở vật chất đáp ứng, giáo viên giỏi và chương trình chất lượng, cũng như có chiến lược phát triển chung cho tổng thể. Huấn luyện thể thao ngay trong trường học là điều nên làm để mỗi người đều có một nền tảng thể chất lẫn kiến thức tốt".

C HỜ ĐỢI CÚ HÍCH

Thể thao học đường không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, nâng cao sức khỏe, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, nuôi dưỡng năng khiếu cho thể thao thành tích cao. Những giờ học thể chất, hoạt động ngoại khóa và các giải đấu học sinh, sinh viên là môi trường để trẻ tiếp xúc với nhiều môn thể thao, bộc lộ tố chất về tốc độ, sức mạnh, sức bền, sự linh hoạt và khả năng phối hợp vận động. Muốn tạo nguồn VĐV chất lượng cho tương lai, thể thao VN cần đầu tư nâng cao dinh dưỡng, cơ sở vật chất và phong trào tập luyện từ trường học và phong trào quần chúng. GDTC thực chất, sân chơi đa dạng, giải đấu thường xuyên và sự kết nối giữa trường học với hệ thống đào tạo thể thao sẽ góp phần mở rộng nguồn tuyển, hạn chế bỏ sót những tài năng chưa có cơ hội tiếp cận môi trường chuyên nghiệp. Những VĐV đỉnh cao trong tương lai có thể bắt đầu từ chính sân trường hôm nay, nơi nền tảng thể lực, thói quen vận động và niềm đam mê thể thao được hình thành.

Ông Đoàn Minh Xương phân tích: "Nếu thể thao học đường bứt phá, chúng ta có nguồn VĐV chất lượng cho thể thao đỉnh cao ở cả trung ương lẫn địa phương. Phát triển tầm vóc không chỉ dừng ở tuyển chọn những VĐV cao lớn đi thi lấy thành tích, vì bất cứ quốc gia nào cũng có tỷ lệ nhất định những VĐV sẵn có tố chất tầm vóc tốt. Chỉ khi đầu tư dinh dưỡng, tập luyện cho thế hệ trẻ, VN mới dần dần cải thiện chuẩn tầm vóc, nâng cao thể lực, sức bền cho cả xã hội. Đó là hành trình rất dài, có thể cần 20-30 năm, đòi hỏi sức mạnh tổng lực từ cả gia đình, nhà trường, xã hội, đến các cơ quan quản lý thể thao, giáo dục dưới định hướng của Đảng, Nhà nước. Có như vậy, chuyện nâng tầm thể chất người Việt mới có giá trị rộng khắp, chứ không dừng ở cái ngọn".

Nâng cao tầm vóc người Việt là hành trình dài, không thể trông chờ vào những giải pháp ngắn hạn hay chỉ tập trung ở một nhóm VĐV thành tích cao. Từ bữa ăn, giờ học thể chất đến sân chơi cộng đồng, mỗi nền tảng đều góp phần tạo nên một thế hệ khỏe mạnh hơn. Huy chương có thể là đích đến, nhưng nền móng cho khát vọng ấy phải được xây dựng từ hàng triệu trẻ em hôm nay.