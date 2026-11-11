Bóng đá Việt Nam chú trọng y học thể thao: Đào tạo chuyên sâu về chấn thương, dinh dưỡng và cấp cứu

Sáng 11.11, tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Smart City (Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec tổ chức lễ khai mạc khóa đào tạo Y học thể thao và Dinh dưỡng trong bóng đá năm 2026.

Chương trình diễn ra từ ngày 10 - 12.11, với sự tham gia của các chuyên gia y học thể thao trong nước, chuyên gia Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cùng sự đồng hành của Vinmec và Herbalife.

Các học viên được cập nhật kiến thức về phòng ngừa chấn thương, điều trị, phục hồi thể lực và quy trình cấp cứu trong bóng đá ẢNH: VFF

Khóa học dành cho đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ chuyên môn đang làm việc tại các đội tuyển, CLB và cơ sở đào tạo bóng đá, hướng đến việc cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng phòng ngừa, điều trị và phục hồi chấn thương cho cầu thủ.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cầu thủ

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký, Phó trưởng ban Y học VFF; PGS.TS.BS Hoàng Gia Du, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Smart City, cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện, các chuyên gia, giảng viên và học viên.

Phát biểu tại chương trình, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh y học thể thao và dinh dưỡng đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong bóng đá hiện đại.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: VFF

Theo ông Phú, thành tích của một đội bóng không chỉ được quyết định bởi năng lực cầu thủ, chiến thuật hay phương pháp huấn luyện, mà còn phụ thuộc vào chất lượng chăm sóc sức khỏe, khả năng phòng ngừa chấn thương và quá trình phục hồi thể lực.

Việc đầu tư cho lĩnh vực này được VFF xác định là nhiệm vụ lâu dài, góp phần xây dựng nền tảng thể chất và bảo đảm sự phát triển bền vững cho các thế hệ cầu thủ Việt Nam.

Chuyên gia AFC hướng dẫn quy trình cấp cứu theo chuẩn FIFA

Một trong những nội dung trọng tâm của khóa học là cập nhật phương pháp chẩn đoán, điều trị và phục hồi các chấn thương thường gặp trong bóng đá.

Các học viên được tìm hiểu về chấn thương cơ đùi, từ cách nhận diện, phân loại mức độ tổn thương đến lựa chọn phương án điều trị, phục hồi chức năng và đánh giá điều kiện để cầu thủ trở lại tập luyện, thi đấu.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia AFC, tập trung vào những tình huống cấp cứu có nguy cơ cao trên sân bóng. Các chuyên đề bao gồm quy trình chuẩn bị cấp cứu trước trận đấu, xử lý ngừng tim đột ngột, bệnh lý liên quan đến nhiệt và chấn thương cột sống cổ theo các tiêu chuẩn y tế của FIFA.

Khóa học quy tụ các chuyên gia y học thể thao trong nước và quốc tế, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cầu thủ Việt Nam ẢNH: VFF

Chương trình đào tạo góp phần chuẩn hóa công tác y tế tại các đội tuyển, CLB và cơ sở đào tạo bóng đá Việt Nam ẢNH: VFF

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, học viên còn tham gia thực hành xử lý tình huống lâm sàng, phân tích hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), xây dựng kế hoạch phục hồi chức năng và thực hiện các quy trình cấp cứu.

Thông qua những hoạt động này, chương trình hướng đến việc giúp đội ngũ y tế nâng cao khả năng đánh giá, xử trí và phối hợp chuyên môn khi phát sinh tình huống thực tế tại các đội bóng. Theo VFF, khóa đào tạo là một bước trong quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế thể thao, từng bước chuẩn hóa hoạt động chăm sóc, điều trị và phục hồi cho cầu thủ.

VFF cũng ghi nhận sự phối hợp của AFC, Vinmec và Herbalife trong việc triển khai chương trình, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường bóng đá chuyên nghiệp, an toàn và phát triển bền vững.