Mạnh tay xử lý tiêu cực trong thể thao

Đ ÁNH MẤT SỰ NGHIỆP

Thực tế, tiêu cực trong bóng đá VN không phải vấn đề mới. Từ vụ án Bacolod tại SEA Games 23 năm 2005, vụ dàn xếp tỷ số ở CLB Ninh Bình năm 2014 đến vụ án liên quan các cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024, nhiều cá nhân đã phải trả giá đắt. Không ít cầu thủ trước khi sa ngã, từng được đánh giá có tài năng, triển vọng phát triển nhưng đã tự đánh mất sự nghiệp.

Thật đáng lo ngại khi vụ án mới nhất không chỉ liên quan bóng đá mà còn xuất hiện cả ở giải bóng rổ chuyên nghiệp VN (VBA). Cơ quan điều tra phát hiện một số cầu thủ CLB Long An có hành vi dàn xếp tỷ số ở cả giải hạng nhất và Cúp quốc gia. Trong khi đó, tại VBA, các cá nhân thuộc CLB Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins cũng bị khởi tố vì liên quan hành vi dàn xếp kết quả thi đấu. Trong số này có những VĐV từng được triệu tập vào đội tuyển bóng rổ VN. Điều đó chứng tỏ tiêu cực có thể len lỏi vào nhiều môn thể thao, kể cả những môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Cựu tuyển thủ quốc gia Hoàng Danh Ngọc tham gia dàn xếp tỷ số các trận đấu của CLB Long An tại giải hạng nhất và Cúp quốc gia ẢNH: CLB KHARKIV

Trước thực trạng trên, Bộ Công an khẳng định việc điều tra, xử lý các vụ án nhằm bảo đảm tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao cao thượng; ngăn chặn, răn đe những đối tượng lợi dụng hoạt động thể thao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Đây cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm đấu tranh với các hành vi làm tổn hại sự trong sạch của thể thao VN. Trong thời gian tới, những cá nhân nhúng chàm sẽ phải nhận hình thức xử lý thích đáng từ cơ quan chức năng. Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với thể thao VN. Thành tích và danh tiếng của một VĐV không chỉ được xây dựng bằng tài năng mà còn phải dựa trên đạo đức, sự trung thực. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, cần tăng cường công tác giám sát, giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phòng ngừa tiêu cực ngay từ các CLB. Chỉ khi nói không với dàn xếp tỷ số, cá độ bất hợp pháp và mọi hành vi gian lận, thể thao VN mới có thể phát triển bền vững.

C Ơ QUAN QUẢN LÝ THỂ THAO LÊN TIẾNG

Các tổ chức quản lý thể thao cũng đã nhanh chóng có những biện pháp xử lý. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) ban hành quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với những cá nhân liên quan thuộc CLB Long An kể từ ngày 17.9.2026. VFF tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng nhằm giám sát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi tiêu cực, bảo đảm tính minh bạch của các giải đấu. Liên đoàn Bóng rổ VN (VBF) yêu cầu đơn vị điều hành VBA phối hợp với cơ quan chức năng, báo cáo và xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với VĐV liên quan. Các cá nhân này cũng bị tạm đình chỉ thi đấu tại những giải thuộc phạm vi quản lý của VBF từ ngày 11.11 cho đến khi có thông báo mới.

VFF và VBF đều khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, căn cứ kết luận điều tra để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật và quy định chuyên môn. Việc xử lý nghiêm minh không chỉ nhằm bảo đảm tính công bằng trong thi đấu mà còn góp phần tạo môi trường thể thao lành mạnh, củng cố niềm tin của người hâm mộ.

Bên cạnh các biện pháp xử lý, điều quan trọng là phải nâng cao ý thức và trách nhiệm của từng VĐV, HLV và những người tham gia hoạt động thể thao. Bộ Công an xem kết quả triệt phá các vụ án là lời cảnh báo đối với cá nhân tổ chức đánh bạc, cá cược bất hợp pháp, là bài học sâu sắc cho các cầu thủ về việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

VFF cũng yêu cầu các CLB, cầu thủ, HLV, trọng tài và những người tham gia hoạt động bóng đá nghiêm túc chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định chuyên môn, tuyệt đối không tham gia cá cược bất hợp pháp hoặc những hoạt động gây ảnh hưởng uy tín của bóng đá VN.

Ngày 12.11, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT VN, cho biết: "Chúng tôi mong muốn tất cả VĐV, HLV, những người có liên quan tới hoạt động thi đấu thể thao phải xác định tinh thần trung thực, cao thượng và tránh mọi biểu hiện tiêu cực. Các hoạt động tiêu cực có liên quan trong quá trình tham gia hoạt động thi đấu thể thao mà báo chí phản ánh những ngày gần đây, sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi mong muốn các VĐV, HLV ý thức được trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của mình để tránh bị lôi kéo, tránh tham gia những hoạt động không lành mạnh, làm ảnh hưởng tới sự trong sáng, vô tư, khách quan và trung thực của các hoạt động thể thao".