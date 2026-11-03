Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong đối ngoại và giám sát, phản biện

Ngày 3.11, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình phong trào nhân dân thế giới quý 3/2026, những vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam và quán triệt một số văn bản mới của T.Ư.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư Ngô Văn Cương và anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn ẢNH: THU HƯỜNG

Đến dự có Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư Ngô Văn Cương; ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, quán triệt Kết luận số 93-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về cơ chế bảo vệ cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trong thực thi nhiệm vụ và Kết luận số 98-KL/T.Ư ngày về chiến lược nghiên cứu, phát triển KH-CN biển sâu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đối với Kết luận 98 về phát triển KH-CN biển sâu, theo ông Nguyễn Minh Chung, khi triển khai kết luận MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung vào các nhóm nhiệm vụ.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của phát triển KH-CN biển sâu; phát huy vai trò đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong tư vấn, phản biện, đề xuất chính sách và kết nối nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn.

Các tổ chức chính trị - xã hội cũng cần phát huy vai trò phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Công đoàn vận động người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đoàn Thanh niên khuyến khích thanh niên, sinh viên, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Hội LHPN Việt Nam thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong KH-CN và phát triển kinh tế biển bền vững. Hội Nông dân vận động người dân vùng ven biển bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng dụng KH-CN vào sản xuất.

Ông Nguyễn Minh Chung phát biểu tại hội nghị ẢNH: THU HƯỜNG

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên cần chủ động giám sát, phản biện chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường biển, tài nguyên, hệ sinh thái và quyền lợi của cộng đồng ven biển. Việc triển khai phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và kết quả, tránh dàn trải, hình thức.

Để triển khai Kết luận 93, ông Chung cũng đề nghị các cấp ủy cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong giám sát, phản biện xã hội.

Trước hết, cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong xã hội đối với cơ chế bảo vệ cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, kịp thời phát hiện, phản ánh những sai phạm, hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Hai nhiệm vụ còn lại là chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để bảo đảm thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị.

Đối ngoại nhân dân là một trụ cột chính của nền ngoại giao

Cũng tại hội nghị, ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trình bày chuyên đề về tình hình phong trào nhân dân thế giới quý 3/2026 và những vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam.

Theo ông Sơn, đối ngoại nhân dân có mối quan hệ chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo thành 3 trụ cột của nền ngoại giao toàn diện.

Hội nghị thông tin chuyên đề ẢNH: THU HƯỜNG

Đối ngoại nhân dân do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt, có thể xem là công tác dân vận trên phạm vi quốc tế. Mục tiêu là vận động bạn bè, đối tác quốc tế ủng hộ Việt Nam, từ cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây đến công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

Trong bối cảnh mới, công tác đối ngoại nhân dân cần góp phần huy động sự ủng hộ quốc tế đối với mục tiêu tăng trưởng, phát triển, tham gia các cơ chế quốc tế, đồng thời bảo đảm an ninh, thúc đẩy phát triển và giữ vững vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.