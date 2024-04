Nắng nóng đỉnh điểm ở TP.HCM: Nơi nào gay gắt nhất trong ngày làm việc cuối tuần?

Hôm qua, người dân TP.HCM cũng như các tỉnh, thành ở Nam bộ đều cảm nhận được nắng nóng gia tăng, gay gắt hơn những ngày trước vì trời ít mây, nhiều thời điểm quang mây. Một số nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt, không mưa trên toàn khu vực.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mức nhiệt cao nhất ở Đông Nam bộ hôm qua là 39,8 o C ở Đồng Phú (Bình Phước), Biên Hòa 39 o C. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất 37,6 o C độ.

Thời tiết TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng nóng, đặc biệt ở khu vực trung tâm và TP.Thủ Đức đã có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 38 o C.

Nắng nóng gay gắt kéo dài ở TP.HCM, Nam bộ thời gian qua Nhật Thịnh

8 giờ sáng nay, nhiệt độ tại TP.HCM là 31oC (tăng 1oC so với những ngày trước), gió đông 4 m/giây. Như vậy, ngay từ sáng sớm, người dân TP.HCM đã có thể cảm nhận tiết trời nắng nóng, oi bức hơn những ngày trước.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Miền Tây nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ có thể lên 39oC, có nơi trên 39oC; miền Tây cao nhất 37oC, có nơi trên 37oC.

Tại TP.HCM, người dân ở khu vực trung tâm: Q.1, Q.3, Q.Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân và khu vực phía bắc TP như: H.Hóc Môn, Củ Chi hôm nay cần lưu ý mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, không mưa. Mức nhiệt cao nhất có thể duy trì 38oC.

Khu vực trung tâm TP.HCM với lượng xe cộ đông đúc là nơi nắng nóng gay gắt nhất của TP Nhật Thịnh

Tuy nhiên, đây là mức nhiệt dự báo, thực tế nhiệt độ không khí cảm nhận khi lưu thông có thể lên đến 40 - 43oC vì các yếu tố tác động như: khí thải từ phương tiện giao thông, diện tích bề mặt bê tông, hơi nóng máy lạnh...

"Nơi nào nhiều cây xanh, sông rạch mức độ nhiệt dự báo và nhiệt độ thực tế cảm nhận sẽ thấp hơn nơi nhiều xe cộ lưu thông. Huyện Nhà Bè, Cần Giờ hôm nay dự báo ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36oC", ông Quyết thông tin.

Người dân TP.HCM mệt nhoài chạy xe dưới nắng nóng buổi giữa trưa Nhật Thịnh

Chuỗi ngày nắng nóng ở TP.HCM, Nam bộ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc hay hạ nhiệt. Dự báo từ 2 - 3 ngày tới, nắng nóng gay gắt diện rộng tiếp tục diễn ra ở Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Miền Tây nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

"Nắng lên khá sớm và kéo dài đến chiều tối, thời gian nắng nóng từ 11 giờ 30 phút đến 16 giờ, độ ẩm không khí xuống thấp rất dễ gây ra cháy nổ cần đề phòng cháy cũng như chữa cháy; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở mức báo động cực kỳ nguy hiểm. Cường độ nắng nóng (thay đổi ít) ở khu vực đạt đỉnh điểm và kéo dài hết chu kỳ dự báo. Người dân cần phòng chiều tối có mưa giông nhiệt xuất hiện mang tính chất địa phương", ông Quyết lưu ý.