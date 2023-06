Nắng nóng gay gắt kéo dài, tuần tới miền Bắc có bị thiếu điện, cắt điện?

Tăng khai thác thủy điện ở Lai Châu, Tuyên Quang

Trong báo cáo sáng 29.6 gửi Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), cho biết ngày 28.6, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ so với ngày 27.6. Cụ thể, lưu lượng về thủy điện Lai Châu 499 m3/giây; hồ Sơn La 834 m3/giây; hồ Hòa Bình: 616 m3/giây; hồ Thác Bà: 120 m3/giây; hồ Tuyên Quang 540 m3/giây; hồ Bản Chát 297,7 m3/giây.

Mực nước các hồ thủy điện miền Bắc đã cách xa mực nước chết giúp cải thiện nguồn cung điện trong những ngày nắng nóng sắp tới EVN

Theo đó, mực nước tích ở các hồ thủy điện tiếp tục cách xa mực nước chết. Cập nhật đến ngày 28.6, mực nước hồ/mực nước chết ở hồ Lai Châu là 291,56/265 m; hồ Sơn La 184,16/175 m; hồ Hòa Bình 102,05/80 m; hồ Thác Bà 47,55/46 m; hồ Tuyên Quang 103,23/90 m; hồ Bản Chát 445,8/431 m.

Ngày 28.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực Bắc bộ sẽ có 1 đợt nắng nóng từ 30.6 đến khoảng ngày 2 - 3.7, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C. Còn ở các tỉnh Trung bộ nắng nóng kéo dài từ 30.6 đến khoảng ngày 7 - 10.7, nhiệt độ từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), với lượng nước đã tích được trong các hồ thủy điện miền Bắc hiện nay cùng với lưu lượng nước về có xu hướng tăng lên, hệ thống điện miền Bắc vẫn có thể đáp ứng được giai đoạn nắng nóng từ 30.6 - 6.7, với phụ tải trung bình khoảng 445 triệu kWh/ngày và từ nay đến ngày 20.7 với phụ tải trung bình khoảng 421 - 426 triệu kWh/ngày.

Dự báo, trong khoảng thời gian nắng nóng từ 30.6 - 6.7, phụ tải miền Bắc có thể đạt trung bình khoảng 445,1 triệu kWh/ngày, trong đó ngày cao nhất có thể lên tới 465,1 triệu kWh.

Cũng theo A0, trong những ngày nắng nóng sắp tới có thể sẽ tăng cường khai thác hồ thủy điện Lai Châu khoảng 10 - 14 triệu kWh/ngày để nâng mức nước hồ Sơn La nhằm nâng công suất khả dụng. Bên cạnh đó, A0 cũng tăng cường khai thác hồ Tuyên Quang khoảng 4 - 5 triệu kWh/ngày để hỗ trợ lưới điện khu vực.

Đảm bảo đủ than cho các nhà máy nhiệt điện

Bộ Công thương cho biết, đến ngày 28.6, các nhà máy nhiệt điện than vẫn có các sự cố dài ngày với tổng công suất chưa huy động được lên tới 2.100 MW; sự cố ngắn ngày tại tổ máy S2, Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình là 25 MW. Trong ngày 28.6, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đang bị suy giảm công suất phát điện.

Tuy nhiên, các nhà máy nhiệt điện than ở miền Bắc hiện đã được cung ứng đủ than cho sản xuất điện. Trong đó, 6 nhà máy đang có lượng than tồn kho dưới 5 ngày như: Nhiệt điện Na Dương 0,5 ngày; Nhiệt điện Sơn Động 4,2 ngày; Nhiệt điện Hải Phòng 4,6 ngày; Nhiệt điện Mạo Khê 2,9 ngày; Nhiệt điện Cao Ngạn 4,8 ngày; Nhiệt điện Thăng Long 3,9 ngày; Nhiệt điện Uông Bí MR II 4,8 ngày.

Chia sẻ với Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực cho biết tình hình cung ứng điện ở miền Bắc đã có nhiều cải thiện khi mực nước ở nhiều hồ thủy điện đã được nâng lên, các nhà máy nhiệt điện than giảm nhiều sự cố và có đủ than.

Dự báo trong những ngày nắng nóng tới sẽ khó xảy ra thiếu điện, cắt điện luân phiên như trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, người dân, các doanh nghiệp vẫn phải chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả để tránh lãng phí và gây ra những áp lực, tình huống, sự cố ảnh hưởng đến nguồn cung điện.