Thủy điện miền Bắc vẫn tích nước dự phòng để cấp điện những ngày nắng nóng

Theo Bộ Công thương, trong những ngày vừa qua, do mưa lớn ở khu vực phía bắc nên lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã được cải thiện. Cập nhật đến ngày 23.6, mực nước hiện tại của các hồ Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát đều đã tích được cao hơn mực nước chết từ 5 - 9 m.

Hồ thủy điện Sơn La đang tích nước dự phòng phát điện trong những ngày nắng nóng sắp tới EVN SƠN LA

Trong đó, riêng thủy điện Lai Châu có hồ chứa nhỏ nên mực nước hồ đã cao hơn mực nước chết 19,7 m. Tuy nhiên, các hồ thủy điện này vẫn đang hạn chế huy động để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo.

Cũng theo Bộ Công thương, hiện tại, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421 - 425 triệu kWh/ngày.

Trong trường hợp cực đoan không có lũ về, miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên khả năng tích nước sẽ khó khăn.

Cập nhật thông tin đến sáng nay 24.6, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, trong ngày 23.6, phụ tải toàn hệ thống điện đạt 828,8 triệu kWh. Trong đó, miền Bắc ước khoảng 384,2 triệu kWh, miền Trung khoảng 80,9 triệu kWh, miền Nam khoảng 363,1 triệu kWh.

Công suất đỉnh hệ thống điện (Pmax) vào lúc 15 giờ đạt 39.757 MW. Cụ thể, công suất đỉnh ở miền Bắc đạt 17.468 MW, miền Trung đạt 4.152 MW, miền Nam đạt 18.319 MW.

Trong ngày 23.6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 180,6 triệu kWh (miền Bắc là 62 triệu kWh); nhiệt điện than huy động 443,7 triệu kWh (miền Bắc 275,1 triệu kWh); tuabin khí huy động 91,2 triệu kWh; điện gió là 16 triệu kWh; điện mặt trời huy động 51,9 triệu kWh.

Cũng theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, đến ngày 23.6, nguồn nhiệt điện than đã không còn tổ máy ngừng hoạt động do sự cố ngắn ngày. Nguồn nhiên liệu than cung cấp cho các nhà máy sản xuất điện đã được đảm bảo. Bên cạnh đó, nguồn thủy điện đã khả quan hơn khi lượng nước về một số hồ tiếp tục tăng nhẹ. Điều này sẽ góp phần tích cực cho việc sản xuất điện trong thời gian tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thượng nguồn sông Đà, sông Hồng trong khoảng thời gian từ ngày 22 - 24.6 có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Theo đó, đợt mưa này sẽ bổ sung thêm một lượng nước đáng kể cho các hồ thủy điện bậc thang trên sông Đà.